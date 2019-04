ALERTĂ Avocatul lui Ion Iliescu face acuzații GRAVE: Dosarul Revoluției a fost trimis în judecată, deși NU e finalizat! Părțile sunt citate la Poliție

Avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, a anunțat, miercuri seara, că Dosarul Revoluției a fost trimis de Augustin Lazăr în instanță, deși nu este finalizat. Acesta a declarat că joi, la Secția 8 de Poliție, avocații părților au fost chemați pentru a continua audierile în Dosarul Revoluției.

Conform unor surse, Dosarul Revoluției nu era finalizat, dar Augustin Lazăr a pus presiune pe procurorii militari ca să facă repede rechizitoriul pentru a îl trimite în judecată. În plus, procurorii militari care au instrumentat Dosarul Revoluției au delegat către secțiile de poliție din toată țara să facă audieri.

''Mie nu mi s-a întâmplat, în 22 de ani de meserie, ca un dosar, în care am asistat pe cineva, la urmărire penală, să fie trimis în instanță, să se facă mai facă cercetări. Astăzi, am aflat cu stupoare, că acest lucru se poate întâmpla pentru că am primit un SMS prin care un agent de poliție de la Secția 8 m-a informat că în Dosarul Revoluției mâine se fac audieri a unor persoane vătămate, la care am posibilitatea să particip pentru că sunt avocatul inculpatului Iliescu'', a declarat avocatul Adrian Georgescu la România TV.

