ALERTĂ Ce a declarat Laura Codruța Kovesi la ieșirea de la audierile de la ÎCCJ

Laura Codruta Kovesi a fost prezenta, luni, la sediul ÎCCJ, pentru un nou termen în procesul în care Inspecția Judiciară a contestat decizia Secției pentru Procurori a CSM, potrivit căreia fosta șefă a DNA nu a comis nicio abatere disciplinară prin neprezentarea la comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009.

"Ați fost în sală, ați auzit argumetele. Abatarerea disciplinară ar fi că nu am respectat decizia 611. Am respectat-o. Acea decizie instituia obligații alternative pentru persoana Laura Codruța Kovesi și am luat acele măsuri alternative. Nu vreau să mai fac altă declarație. Este decizia judecătorilor, vom vedea", a declarat Kovesi.