Alertă de viituri în vestul Statelor Unite, afectat de o secetă gravă

O "perioadă de precipitaţii semnificative" ar putea afecta statele Arizona şi New Mexico, provocând inundaţii grave, în special în zonele devastate de incendii, a declarat NWS.Sunt aşteptate precipitaţii abundente în special "în sud-estul Arizona şi sud-vestul New Mexico astăzi (vineri) şi sâmbătă", a precizat aceeaşi sursă.Vestul Statelor Unite se confruntă cu cel de-al 23-lea an de secetă, iar aceste cicluri sunt agravate de schimbările climatice provocate de activităţile umane.Riscul de precipitaţii abundente creşte odată cu creşterea temperaturii. Însă ploi abundente bruşte nu sunt neapărat de ajutor."Dacă apa cade puternic într-un timp foarte scurt, ea se scurge", a declarat meteorologul Chris Rasmussen, din cadrul NWS Tucson, Arizona. "Nu are timp să fie cu adevărat absorbită de sol, aşa cum ne-am dori", a adăugat el.La începutul lunii august, precipitaţii intense şi foarte rare în faimoasa şi deşertica Vale a Morţii (Death Valley), în California, au provocat inundaţii importante.