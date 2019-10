Alertă de vreme rea în România: Ninsori, ploi și frig

Urmează două zile de vreme extrem de rece! Vor fi ninsori la munte și precipitații mixte în zonele subcarpatice. Informarea a intrat în vigoare duminică la ora 12:00 și expiră marți dimineață la ora 10:00.

Specialiștii spun că vremea va fi deosebit de rece în această perioadă și se vor semnala precipitații în majoritatea regiunilor.

De alftel, încă de vineri a început să ningă la munte, în Nordul Moldovei, în masivul Rarău Giumalău, iar la Bâlea Lac a fost nevoie de intervenția drumarilor.

Meteorologul Realitatea TV Elena Cordoneanu a explicat: "Traversam o perioada deosebit de rece, abaterile valorilor termice sunt mari, trec de zece grade. In mod normal, maximele in aceasta perioada ar trebui sa fie pana in 20-21 de grade si noi nu ajungem la 20".

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori la munte, precipitații mixte în zonele subcarpatice

Interval de valabilitate: 06 octombrie, ora 12:00 – 8 octombrie, ora 10:00

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala precipitații în majoritatea regiunilor. La munte, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare, în zona montană înaltă se va depune strat nou de zăpadă, iar temporar vântul va avea unele intensificări, spulberând zăpada. În zonele subcarpatice aferente acestor masive, îndeosebi din Moldova și Transilvania, precipitațiile vor fi mixte.

Notă: Vremea se va menține deosebit de rece și pe parcursul zilei de marți (8 octombrie), precum și în noaptea de marți spre miercuri (8/9 octombrie).