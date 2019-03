ALERTĂ Decizie ÎCCJ - Fost președinte de CJ, condamnat definitiv la 7 ani și 8 luni de închisoare, însă nu merge la închisoare/ Decizia, după un proces de 6 ani

ICCJ a decis condamnarea definitivă a fostului președinte al Consiliului Județean Argeș la 7 ani și 8 luni de închisoare, Constantin Nicolescu fiind anterior condamnat intr-o altă cauza.

Judecatorii l-au condamnat la 5 ani de detentie pentru luare de mită, insă au contopit pedepasa cu cea anterioara, rezultatul fiind de 7 ani și 8 luni de detenție.

Cu toate astea, instanta a dedus din pedeapsa 2 ani si 2 luni, perioada deja executata, mentinand eliberarea conditionata

"Mentine liberarea conditionata a inculpatului Nicolescu Constantin dispusa prin decizia penala nr.166/29 mai 2017, pronuntata de Tribunalul Arges", arata minuta.

"În baza art.254 alin.1 C. pen. din 1969, condamnă pe inculpatul Nicolescu Constantin la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită. (..) Constată că infractiunea de luare de mită pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului Nicolescu Constantin în cauza de fată, este concurentă cu infractiunile pentru care s-a dispus condamnarea aceluiasi inculpat prin sentinta penală nr.435/28.05.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Penală în dosarul nr.2541/109/2011, definitivă prin decizia penală nr.176A/05.02.2015 pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penală. Descontopeste pedeapsa rezultantă de 7 ani si 8 luni închisoare, aplicată prin sentinta mai sus-mentionată, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, după cum urmează: - pedeapsa de 4 ani si 6 luni închisoare, aplicată pentru infractiunea prev. de art.181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b, d, k C. pen. pe o perioadă de 5 ani; - pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată pentru infractiunea prev. de art.289 alin.1 C. pen. rap. la art.5 alin.1 şi 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.1 C. pen. si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b, d, k C. pen. pe o perioadă de 5 ani; - pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată pentru infractiunea prev. de art.47 C. pen. rap. la art.297 alin.1 C. pen. rap. la art.13//2 din Legea nr.78/2000 si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b, d, k C. pen. pe o perioadă de 5 ani; - sporul de pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare. În baza art.36 alin.1 rap. la art.33 alin.1 lit.a ?i art.34 alin.1 lit.b C. pen. din 1969, contopeste pedepsele mai sus-men?ionate cu pedeapsa de 5 ani închisoare, stabilită prin prezenta hotărâre pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită si aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care o sporeste cu 2 ani si 8 luni, în final, stabilind pentru inculpatul Nicolescu Constantin pedeapsa rezultantă de 7 ani si 8 luni închisoare", se arata in decizia ICCJ.

Decizia vine dupa un proces care a durat 6 ani.

Citeste si ICCJ vrea să știe dacă poate să NU aplice decizia CCR privind completurile de 5 în cauzele cu fonduri europene -Problema, ridicată în procesul Elenei Udrea

Fostul presedinte al CJ Arges a fost trimis in judecata, alaturi de mai multe persoane, in 2013, de DNA Pitesti.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in martie 2009, CJ Arges, in calitate de autoritate contractanta, a organizat o procedura de achizitie publica prin licitatie deschisa, ce avea ca obiect reabilitarea a doua poduri afectate de inundatii, amplasate pe drumuri judetene, in localitatile Cateasca, respectiv Ciomagesti.

Fondurile respective proveneau din accesarea unui proiect finantat din fonduri PHARE destinat strict reabilitarii obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatiile din perioada aprilie - mai si iulie - august 2005.