ALERTĂ din SUA: Departamentul Justiţiei din SUA a analizat DEMITEREA lui Donald Trump

Departamentul Justiţiei din SUA a analizat posibilitatea invocării unei clauze constituţionale pentru demiterea preşedintelui Donald Trump, iar procurorul general adjunct Rod Rosenstein a vrut să îl înregistreze în secret pe liderul de la Casa Albă, afirmă fostul director FBI, Andrew McCabe.

Andrew McCabe, fost director interimar al Biroului Federal de Investigaţii (FBI), a declarat într-un interviu acordat postului CBS News că a lansat o anchetă pentru obstrucţionarea justiţiei şi contrainformaţii vizându-l pe Donald Trump imediat după ce preşedintele l-a demis pe directorul FBI, James Comey, în mai 2017, scrie mediafax.ro.

Andrew McCabe a precizat că a fost afectat de conversaţia pe care a avut-o cu Donald Trump după ce îl destituise pe James Comey. "Vorbeam cu un om care candidase la preşedinţie, câştigase alegerile şi ar fi putut face acest lucru cu ajutorul Administraţiei Rusiei, adversarul nostru formidabil pe scena mondială. Acest lucru mi-a generat preocupări foarte mari", a afurmat McCabe.

"Am fost foarte preocupat să aşez cazul Rusiei pe teren solid într-un mod definitiv, astfel că dacă urma să fie înlăturat brusc din funcţie cazul să nu se închidă", a spus el.

Andrew McCabe a declarat că la Departamentul Justiţiei au avut loc reuniuni pentru a se discuta despre posibilitatea demiterii preşedintelui Donald Trump prin invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA. De asemenea, McCabe a confirmat că informaţiile publicate de cotidianul The New York Times despre iniţiativa procurorului general adjunct Rod Rosenstein de a-l înregistrat în secret pe Donald Trump. Rosenstein a negat informaţiile la acea vreme.

Cotidianul The New York Times a relatat că Rod Rosenstein a evocat ideea înregistrării în secret a preşedintelui Donald Trump şi invocarea unui amendament al Constituţiei SUA pentru demiterea acestuia din cauza faptului că ar fi incapabil să îndeplinească atribuţiile funcţiei. Rod Rosenstein a negat informațiile, afirmând că articolul este "lipsit de acuratețe și incorect din punct de vedere factual".

Preşedintele Donald Trump a devenit subiectul central în investigaţia comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller referitoare la ingerinţele ruse în scrutinul prezidenţial american şi la presupusele contacte cu Moscova, au declarat în decembrie 2018 surse citate citate de cotidianul The Washington Post. Sursele citate au precizat că echipa procurorului special Robert Mueller îl are în centrul atenţiei pe preşedintele Donald Trump, numit în termeni procedurali "Persoana numărul 1".

"Noile dovezi obţinute din două fronturi separate ale anchetei efectuate de echipa procurorului special Robert Mueller ridică semne de întrebare privind versiunea prezentată de Donald Trump asupra evenimentelor-cheie care implică Rusia, o situaţie care semnalează potenţiale riscuri politice şi juridice pentru preşedinte. Anchetatorii au început să îl prezinte pe Donald Trump ca fiind subiectul central în ancheta privind posibila complicitate a echipei de campanie cu Administraţia Rusiei în scrutinul prezidenţial din 2016.

Există documente care arată că Donald Trump a fost în contact strâns cu principalii consilieri în comunicaţiile acestora cu Rusia şi WikiLeaks şi că au încercat să ascundă amploarea activităţilor", explică Washington Post. "Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a pledat vinovat joi pentru mărturie mincinoasă în Congres, unde insistase că Trump nu a continuat după ianuarie 2016 planurile de a construi proiectul imobiliar ”Turnul Trump” în Moscova, cazul plasând într-un nou context afirmaţiile preşedintelui că nu are interese de afaceri în Rusia. În plus, un proiect de document judiciar relevă că procurorii verifică atent interacţiunile lui Donald Trump cu un consilier, Roger Stone, care este suspectat că a cerut informaţii despre planurile site-ului WikiLeaks de a publica emailuri obţinute prin atacuri cibernetice de la Partidul Democrat", a subliniat The Washington Post.

Donald Trump a afirmat că nu a avut interese financiare în Rusia şi a criticat în mod repetat investigaţia privind ingerinţele ruse în scrutinul prezidenţial din anul 2016.

Donald Trump a minimizat impactul investigaţiilor privind ingerinţele ruse, argumentând că avocaţii săi sunt liniştiţi după ce adjunctul procurorului general Rod Rosenstein a declarat că nu preşedintele este vizat de Comisia Robert Mueller.

Biroul Federal pentru Investigaţii (FBI), Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi presupuse contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi, iar procurorul special Robert Mueller coordonează investigaţiile. Cel puţin trei membri ai fostei echipe de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpaţi în investigaţia din SUA privind ingerinţele Rusiei.

Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces împotriva Rusiei, echipei de campanie electorală a preşedintelui Donald Trump şi site-ului WikiLeaks, denunţând o presupusă conspiraţie pentru perturbarea scrutinului prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016. Comisia pentru Informaţii din Camera Reprezentanţilor a dispus încheierea anchetei privind ingerinţele Rusiei, stabilind că nu au existat acţiuni coordonate ale echipei de campanie a preşedintelui Donald Trump cu Moscova.

