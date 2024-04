ALERTĂ - Drone kamikaze au lovit în plin Tatarstanul rus, la peste 1.100 km de Ucraina / VIDEO FOTO

"Un atac cu drone aeriene a fost efectuat în această dimineaţă împotriva unor fabrici din Tatarstan situate la Elabuga şi Nijnekamsk", a declarat serviciul de presă al liderului Tatarstanului, Rustam Minnihanov.

Zona economică specială (ZES) Alabuga, creată în 2006 şi care are zeci de fabrici şi companii, specializate mai ales în producţia de produse chimice, inginerie mecanică şi prelucrarea metalelor, este situată la aproximativ zece kilometri de oraşul Elabuga. La Nijnekamsk se găseşte o rafinărie importantă de petrol.

Atacul "nu a produs pagube grave, procesul tehnologic al întreprinderilor nu a fost perturbat", asigură comunicatul, fără a preciza care fabrici au fost vizate. "La Elabuga, din păcate, sunt răniţi", a subliniat serviciul de presă.

Două drone au atacat un cămin pentru muncitori din Alabuga marţi la ora 2:45 GMT, rănind doi oameni, a precizat serviciul de presă al ZES într-un comunicat. Agenţia de presă rusă TASS, care a citat serviciile de urgenţă, a relatat că în total şase oameni au fost răniţi.

Ucraina, confruntată cu ofensiva rusă timp de doi ani, şi-a intensificat atacurile împotriva Rusiei în ultimele săptămâni, vizând în special obiective energetice, notează AFP. Kievul a promis că va aduce luptele pe pământul rus, ca represalii pentru numeroasele bombardamente pe teritoriul său.

Russian media report a drone attack on Elabuga in Tatarstan, Russia.



There is an assembly plant for the production of Iranian Shahed drones in Elabuga. The city is located 1,200 km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/57AT2UubbU