ALERTĂ - Florin Cîțu, despre tăierea salariilor bugetarilor cu 25%: Costul crizei trebuie suportat de toată lumea. Este o părere personală / VIDEO

Întrebat dacă se ia în calcul o tăiere cu 25% a salariilor bugetarilor, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a răspuns joi, la un interviu Hotnews.ro, că din punctul său de vedere, costul actualei crize trebuie suportat de toată lumea.

Jurnalist: In sistemul bugetar ce se intampla? As face referire la o situatie de criza, in 2010 s-a decis scaderea temporara a salariilor din sistemul bugetar cu 25%. Luati in calcul si in acest moment o astfel de solutie?

Florin Citu: Aici eu vă spun doar o părere personală: este clar că trebuie ca acest cost al acestei crize să fie suportat de toată lumea, trebuie să fim solidari. Ce măsuri vor fi, cum vor fi luate, dacă vor fi luate, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia Guvernul, nu o iau eu singur. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să fim solidari cu toții în acest moment, indiferent de domeniul din care provenim. Repet, este o părere personală”, a spus Cîțu.

Întrebat a doua oara daca solidaritate înseamnă tăierea salariilor bugetarilor, Florin Citu a raspuns:

„Nu, nu, nu mergem în acea....sunt multe forme de a reduce costurile aparatului public și noi începusem acest lucru înainte de criză, cu reducerea numărului de ministere, am avut o reformă și la ANAF. Nu știu ce decizie va lua Guvernul, dacă va lua o decizie, este posibil să fie ignorată opinia mea. Dar eu vă spun în acest moment este nevoie de solidaritate, pentru toată lumea, în toate domeniile. Vom vedea care va fi situația și ce decizie se va lua

Vezi si: Românii care nu-și plătesc abonamentul la cablu, telefon și internet nu vor fi deconectați în timpul stării de urgență (solicitare ANCOM) / DOCUMENT .