ALERTĂ George Maior răspunde la convocarea MAE, după atacul la adresa lui Rudolph Giuliani: 'Voi răspunde cu interes şi deschidere'

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, a luat act de comunicarea de presă emisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicaţii pe tema reacţiei pe care a avut-o luni în urma apariţiei în spaţiul public a unei scrisori ''atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii'', relatează Agerpres.

Maior precizează că va răspunde ''cu interes şi deschidere'' convocării Centralei MAE, unde va oferi în mod detaliat toate explicaţiile care i se vor solicita.

”Am luat act de comunicarea de presă emisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea mea pentru a da explicaţii pe tema reacţiei pe care am avut-o în urma apariţiei în spaţiul public a unei scrisori atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii. În acest sens, doresc să fac următoarele precizări:

1. Voi răspunde cu interes şi deschidere convocării Centralei MAE unde voi oferi în mod detaliat toate explicaţiile care mi se vor solicita.

2. În ceea ce priveşte comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez că cetăţeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american.

3. În condiţiile în care toate poziţiile oficiale exprimate public de reprezentanţii Statelor Unite ale Americii în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, au fost contrare spiritului şi sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu bună credinţă, că este de datoria mea, în calitate de ambasador al României, să apăr reputaţia ţării noastre în faţa unor puncte de vedere incorecte.

4. Referitor la ipoteza afectării relaţiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, pentru o înţelegere corectă a substanţei relaţiilor excelente cu SUA pe care le-am construit de-a lungul timpului în folosul României, pun la dispoziţia opiniei publice scrisoarea pe care am primit-o anul trecut din partea actualului secretarului de stat Mike Pompeo, fost director al CIA, în care oficialul american remarca, printre altele, următoarele: parteneriatul extraordinar cu Statele Unite ale Americii şi conducerea excepţională pe care am asigurat-o în timpul mandatului de director al Serviciului Român de Informaţii; faptul că am avut un impact profund şi pozitiv asupra SRI şi am fost instrumental în dezvoltarea relaţiilor dintre serviciile româneşti şi americane care continuă să existe până în prezent; faptul că în timpul mandatului meu de director, SRI a devenit unul dintre cele mai profesioniste, moderne şi eficiente servicii de informaţii europene.”, a anunțat Maior.

