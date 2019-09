ALERTĂ - IGPR, anunţ după cazul fetiţei ucise în Dâmboviţa: 'Toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate'

Poliţia Română reacţionează în urma apatiţiei în spaţiul public a unor imagini cu suspectul in cazul agresiunii sexuale de la Iasi, care ar fi tot olandezul care a ucis o fetiţă în Dâmboviţa. IGPR anunţă că toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate.

"In acest moment, politistii sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie desfășoară activități de documentare a întregii activităti infracționale a principalului suspect din cazul fetitei dispărute din județul Dâmbovița.

De asemenea, din dispozitia conducerii Politiei Romane, toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate.

Punctual, in cazul agresiunii sexuale din judetul Iasi, in care a fost deschis dosar penal in anul 2016 sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iasi si in cadrul caruia politistii au desfasurat activitati investigative dispuse de procuror, inclusiv difuzarea imaginilor in spatiul public a unui posibil suspect, in urma carora nu au rezultat elemente suficiente care sa duca la identificarea autorului, precizam ca, in acest moment, politistii desfasoara activitati sub coordonarea procurorului de caz", transmite IGPR.