ALERTĂ în Marea Britanie: un bărbat a intrat în barierele de la Parlament / VIDEO

Este stare de alertă la Londra, după ce un șofer a intrat cu mașina direct în bariera de securitate a Parlamentului.

Se pare că acesta a rănit mai mulți bicicliști, apoi s-a oprit direct în barieră.

La fața locului s-au deplasat foarte mulți polițiști și un bărbat a fost reținut. Acum aceștia încearcă să afle dacă este vorba despre un atentat terorist sau un simplu accident.

There has been an incident in Westminster - stay safe London. @BBCBreaking @SkyUK pic.twitter.com/UG16XvJJD1