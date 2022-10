Video | Alertă în Rusia: încă un avion de vânătoare s-a prăbuşit peste o clădire rezidențială

Un avion de vânătoare rus s-a prăbuşit duminică peste o clădire rezidenţială în Irkutsk, în Siberia, au anunţat autorităţile locale, informează agenţiile de presă internaţionale, scrie Agerpres. Incidentul vine după ce un alt avion rusesc de luptă s-a prăbuşit la începutul săptămânii peste un bloc de locuinţe în oraşul Eisk, din sudul Rusiei, provocând incendierea decesul a cel puțin 13 persoane.

Cei doi piloţi au murit, au anunţat oficiali ruşi, potrivit Reuters.

"Un avion de tip Su a căzut peste o casă de două etaje la Irkutsk", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev. Potrivit serviciilor de urgenţă citate de agenţiile de presă ruse, este vorba de un avion de vânătoare Su-30, care s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament.

Nicio informaţie despre alte eventuale victime nu este disponibilă pentru moment.

Lunea trecută, un bombardier rus Su-34 s-a prăbuşit într-un cartier rezidenţial din oraşul Eisk, în sudul Rusiei şi în apropiere de Ucraina. După prăbuşire, un incendiu uriaş a cuprins un bloc cu nouă etaje, cu aproximativ 600 de locuitori, dintre care cel puţin 13 au murit. De asemenea, cel puţin cinci etaje ale imobilului au fost carbonizate, un balcon fiind prăbuşit şi mai multe maşini distruse în apropiere

In Irkutsk, southeastern Russia another plane crashed. This is the second in two weeks time. A SU-30SM fighter yet fell on a two-story building. pic.twitter.com/ZYYh4RpFfb