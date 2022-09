Alertă în Turcia: navă ucraineană răsturnată în strâmtoarea Bosfor

Strâmtoarea Bosfor din Turcia este închisă navigației! Totul după ce o navă care se îndrepta din Ucraina spre Istanbul s-a răsturnat, informează garda de coastă din Turcia.

"Remorcherele KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR și bărcile KEGM-3, KEGM-5 au fost trimise la locul incidentului pe nava de marfă de 173 de metri LADY ZEHMA, care s-a răsturnat din cauza defecțiunii cârmei în timpul călătoriei din Ucraina la Istanbul. Circulația navelor în strâmtoarea Istanbul (Bosfor) este suspendată", a precizat serviciul pe Twitter.

Nava de marfă transporta 3.000 de tone de porumb din Ucraina în cadrul unui acord de export negociat de ONU.

Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat că nava "Lady Zehma", de 173 de metri, a „eșuat” și a ancorat în siguranță în cele din urmă după o defecțiune la cârmă în jurul orei 18. 00. Nimeni nu a fost rănit.

La începutul acestei săptămâni, Centrul Comun de Coordonare - condus de Națiunile Unite, Ucraina, Rusia și Turcia după ce s-a ajuns la un acord de export de cereale - a declarat că nava Lady Zehma a fost autorizată să părăsească portul ucrainean Chornomorsk pentru Ravenna, Italia, cu 3.000 de tone de porumb.

#UPDATE: A Cargo Ship Sailing from Ukraine to Instanbul has been stranded after running aground due to rudder failure in a Strait leading to the temporary suspension of traffic.



Several tugs and boats have been sent to aid the 173-meter cargo ship LADY ZEHMA pic.twitter.com/BK8Sum4dmK