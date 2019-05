ALERTĂ Închisoare cu EXECUTARE pentru Sorin Oprescu

Tribunalul București a pronunțat, luni, o primă decizie în dosarul în care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, e acuzat de luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituire grup infracțional organizat. Procurorii au cerut închisoare cu executare, iar judecătorii au decis o pedeapsă de 4 ani și 4 luni cu executare. În cazul iubitei lui Oprescu, instanța a decis: „Respinge cererea privind aplicarea măsurii confiscării extinse pentru martora Nica Adriana. Ridică măsura sechestrului asigurător asupra imobilului situat în București, aparținând martorei Nica Adriana”. Totodată, judecătorii au dispus restituirea către Oprescu a sumelor de 31.350 lei , 9000 euro, 31.050 lei ,40.000 lei 500 euro ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

”Achita pe inculpat pt. infr prev. de art 29 lit. a din Legea nr 656/2002 .

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 si art 7 lit. a din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 si art 7 lit. a din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

Citește și: Rareș Bogdan prezintă ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger la un cunoscut baron social-democrat

In baza prev. art 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumei de 25.000 euro .

In baza prev art 367 alin 1 cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k cod penal .

In baza art 297 cod penal cu ref la art 13/2 din Legea nr 78/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit., a b k cod penal .

Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce le-ar fi cerut Klaus Iohannis liderilor europeni, prezenți la Sibiu

In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inc executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni ,in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata.

Citește și: PSD reacționează după farsa cu bancnotele aruncate pe jos:Dacă arunci pe jos bancnote pentru a rânji când un bătrân se apleacă să le ridice, asta nu te face membru al unei ‘rase superioare’

Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv 6.09.2015 -27.11.2015 ( arestat la domiciliu ) -14.01.2016 ( control judiciar ) .

Respinge cererea privind aplicarea masurii confiscarii extinse prev. de art 112/1 cod penal pt. martora Nica Adriana.

Citește și: Rareș Bogdan prezintă ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger la un cunoscut baron social-democrat

In baza prev. art 403 lit. c cpr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti , sector 1 str Herastrau , nr 42 apartinind martorei Nica Adriana .

In baza prev. art 112 /1 cod penal confisca de la inculpatul Oprescu suma de 695.871 lei ( perioada ( 2013- septembrie 2015 . ) .

Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce le-ar fi cerut Klaus Iohannis liderilor europeni, prezenți la Sibiu

In baza prev. art 403 lit. c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra cotei indivize de 5/6 din imobilul situat in Bucuresti, str Popa Savu nr 42 , parter sectorul 1 format din apartament patru camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 172,34 mp ,loc de parcare demisol si boxa demisol si cota parte indiviza de 101,64 mp teren identificate cu nr cadastrale 6627-2, 6627/2/3 intabulate in cartea funciara 27192 sector 1 pina la concurenta sumei de 1.264.531,8 lei .

In baza prev. art 403 lit. c c pr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in sat Ciolpani , comuna Ciolpani in suprafata de 526 mp si teren cu suprafata de 895 mp .

Citește și: PSD reacționează după farsa cu bancnotele aruncate pe jos:Dacă arunci pe jos bancnote pentru a rânji când un bătrân se apleacă să le ridice, asta nu te face membru al unei ‘rase superioare’

In baza prev. art 403 lit. f c pr pen dispune restituirea catre a inculpat a sumelor de 31.350 lei , 9000 euro, 31.050 lei ,40.000 lei 500 euro , ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare.”, se arată în minuta ședinței de judecată.

În 20 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat. În aceeaşi cauză au fost judecaţi Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, Cristian Stanca, fostul şofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu, fost şef al Direcţiei Economice din Primăria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Florin Şupeală, fost director adjunct al Centrului, Claudiu Bengalici, administrator al unei societăţi comerciale, Ion Niţă şi Romeo Albu.

Citește și: Rareș Bogdan prezintă ‘marea famiglie PSD’! Atac-fulger la un cunoscut baron social-democrat

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Bogdan Cornel Popa, fost director al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, a constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, care avea ca scop săvârșirea de infracțiuni de corupție, mai precis dare și luare de mită, din sume provenite din bugetul Municipiului București, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-a condus Sorin Oprescu.

DNA îl acuză pe fostul primar că, în 2014, a desemnat la conducerea Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului pe Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela și Șupeală Florin, "persoane obediente față de inculpatul Popa Bogdan Cornel, numit și el la conducerea Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și a impus introducerea în grup a inculpatului Stanca Cristian".

Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce le-ar fi cerut Klaus Iohannis liderilor europeni, prezenți la Sibiu

"In acest sens inculpatul Oprescu Sorin Mircea, folosindu-se de atribuțiile de Primar al Municipiului București, a impus funcționarilor competenți din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și Direcția de Resurse Umane din subordinea sa, angajarea inculpatului Stanca Cristian, aprobând personal crearea unui post de referent în cadrul instituției și, ulterior, transformarea acestui post într-unul de inspector de specialitate, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la transformarea posturilor, în folosul aceluiași inculpat", arată procurorii, în rechizitoriu.

Pe 05 septembrie 2015, Sorin Oprescu ar fi primit de la Bogdan Cornel Popa suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinși de cei doi de la administratorii unei societăți comerciale (denunțători în cauză), în legătură cu un contract de execuții lucrări în cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului. Tot atunci, spun procurorii DNA, fostul primar, după ce a primit banii, a trimis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-și achita o obligație contractuală.

Citește și: PSD reacționează după farsa cu bancnotele aruncate pe jos:Dacă arunci pe jos bancnote pentru a rânji când un bătrân se apleacă să le ridice, asta nu te face membru al unei ‘rase superioare’ .