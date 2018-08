ALERTĂ - Inspecția Judiciară, control la DNA! 300 de dosare cu magistrați, luate la puricat

Inspecția Judiciară anunță că va efectua în perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității Judecătorești în cauzele de competența DNA care vizează magistrați sau au legătură cu aceștia.

"Inspecția Judiciară, prin inspectorii de la Direcțiile de inspecție judiciară pentru procurori și, respectiv, judecători, va efectua în perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guvernează activitatea Autorității Judecătorești în cauzele de competența Direcției Naționale Anticorupție vizând magistrați sau în legătură cu acestea", anunță instituția, prin inetrmediul unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook a Inspecției Judiciare.

Verificările vizează perioada 1 iaunuarie 2014 - 30 iulie 2018, iar raportul va fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii până la 5 noiembrie 2018.

Procurorul-şef adjunct al DNA, Marius Iacob, a anunțat în proiectul de management pentru susținerea candidaturii la șefia DNA, că în prezent, la Direcția Națională Anticorupție sunt înregistrate aproximativ 300 de dosare în care sunt anchetați magistrați.

Ministrul Tudorel Toader a declarat, luni, că existența a 300 de dosare în care sunt achetați magistrați ar justifica împotrivirea față de înființarea unei secții speciale de anchetare a magistraților.

„Nu am ce să comentez decât că am aflat și eu că sunt 300, dar cred că a spus 300 de dosare care trebuiesc transferate și într-o cauză pot fi mai mulți făptuitori autori suspecți ce or fi dânșii. La momentul la care va avea loc transferul sigur o să vedem la ce se referă respectivele cauze. Evident că și mie mi se par foarte multe, evident că nu am știut nici unul dintre noi așa ceva și tot evident cred este și faptul că așa se poate justifica împotrivirea ca respectiva secție să se înființeze la Ministerul Public”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Printre modificările aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciară și promulgate deja de președintele Klaus Iohannis, se numără și cea privind înființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).