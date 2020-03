ALERTĂ - Klaus Iohannis a luat deja contact cu Ludovic Orban. La fel și Mugur Isărescu și alți înalți oficiali

Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri că intră în autoizolare la Vila Lac 1, ca urmare a confirmării unui senator liberal ca fiind bolnav cu COVID 19. Senatorul PNL Vergil Chițac a participat luni la o ședință centrală PNL la care au fost pe lăngă premierul Ludovic Orban și majoritatea liderilor centrali PNL, mai mulți parlamentari PNL și miniștri.

Orban a spus că nu mai merge azi la Cotroceni la consultările cu Iohannis pentru desemnarea unui nou premier. „Ar insemna sa expun presedintele”, a zis premierul.

Insa deja Klaus Iohannis s-a intalnit cu Ludovic Orban. Miercuri la ora 11.00 Ludovic Orban, Klaus Iohannis si Florin Citu au stat de vorba la Palatul Cotroceni. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a participat miercuri si la Guvern la ședința Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României generat de efectele COVID-19.

Legat de întâlnirile cu Klaus Iohannis, pe care le-a avut în cursul zilei de miercuri, Orban a zis: "Am avut întâlnirea, dar nu am mai dat mâna. Am avut constituirea grupului de lucru pentru masurile economice".

„L-am sunat pe președinte, normal, cum se face în astfel de situație", a mai zis Orban

Au stat în aceeași sală la guvern:

- Premierul Ludovic Orban umăr la umăr lângă Președintele Klaus Iohannis

- Șeful Cancelariei Premierului, Ionel Dancă

- Vicepremierul Raluca Turcan

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode

- Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu

- Lideri din Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Institutul Național de Statistică, Institutul de Economie Mondială și Consiliul Concurenței.

- Din partea mediului de afaceri: Asociația Națioanlă a Exportatorilor și Importatorilor, Camera de Comerț și Industrie a României, Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Coaliția pentru Dezvoltarea României și Asociația Română a Băncilor”