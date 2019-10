Alertă la Sibiu - O fată de 11 ani a fost dată dispărută, după ce nu s-a mai întors de la şcoală

O fată în vârstă de 11 ani din municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, a fost dată dispărută după ce nu s-a mai întors de la şcoală, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, dispariţia a fost sesizată marţi seara de mama minorei."La data de 22 octombrie, în jurul orei 22,20, prin 112, mama unei minore în vârstă de 11 ani a sesizat (...) faptul că în dimineaţa aceleiaşi zile, în jurul orei 6,30, fiica sa, Aliman Monica Adriana, domiciliată în municipiul Mediaş, a plecat de acasă la şcoală, iar după terminarea orelor de curs nu a mai revenit la domiciliu", se precizează în comunicat.

Minora dispărută are o înălţime 160-165 de centimetri, greutatea de 45 de kilograme, ochi căprui, păr negru lung, faţă ovală, iar ca semn particular prezintă o cicatrice postoperatorie, degetul arătător de la mâna stângă fiind amputat de la nivelul falangei. La momentul dispariţiei purta o geacă de culoare neagră, pantaloni tip trening de culoare neagră şi pantofi sport de culoare roşie.



Cei care pot oferi detalii despre persoana dispărută sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.