ALERTĂ Marea Britanie organizează alegeri europarlamentare

Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmând să fie organizat în Marea Britanie pe 23 mai.

"Alegerile Parlamentului European se vor desfăşura în Marea Britanie pe 23 mai, în contextul în care Guvernul a stabilit că nu există suficient timp pentru finalizarea procedurii de ratificare a Acordului Brexit până la acea dată", a declarat David Lidington, şeful Cancelariei premierului Theresa May, citat de agenţiile Press Association şi Reuters, precum şi de cotidianul The Guardian.

Citește și: Sorina Pintea, despre vaccinare! ‘Aşteptăm finalizarea acestor discuţii privind obligativitatea vaccinării şi aprobarea Legii vaccinării’

David Lidington a precizat că Guvernul Theresa May a fixat obiectivul de a obţine aprobarea Acordului Brexit de către Camera Comunelor până pe 2 iulie, informează mediafax.ro.

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discuţii secrete privind posibilitatea organizării unui nou referendum pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană, în contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, au afirmat luni surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph. Theresa May, liderul Partidului Conservator (centru-dreapta), pregăteşte "scenariile" pentru situaţia în care Guvernul nu va putea evita convocarea de către Parlament a unui nou referendum. John McDonnell, un lider al Partidului Laburist (centru-stânga, opoziţie), a argumentat că este "foarte posibil" ca aprobarea Acordului Brexit în Camera Comunelor să fie condiţionată de organizarea unui nou plebiscit pe tema acestuia. "Conservatorii ar trebui să admită că, dacă va fi aprobat un acord, probabil un număr mare de parlamentari vor cere un nou vot public", a subliniat McDonnell. Theresa May negociază cu opoziţia laburistă pentru a obţine susţinerea necesară aprobării Acordului Brexit în Camera Comunelor.

Citește și: Șoc total! Un cunoscut om de afaceri a fost reținut, după ce și-ar fi omorât bunica

Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. În cazul în care Marea Britanie nu decide ieşirea din UE până la alegerile europarlamentare programate în mai, va trebui să participe la scrutin. Liderii Uniunii Europene au semnalat că Marea Britanie va fi exclusă pe 1 iunie în cazul în care Camera Comunelor nu aprobă Acordul Brexit şi refuză participarea la scrutinul europarlamentar.

Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.

Citește și: Olguța Vasilescu intră la rupere! Cum a băgat bani în buzunarele românilor: Cele mai mari din ultimii 30 de ani

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.

Citește și: Vești mari! Fostul șef ANAF, Sorin Blejnar este condamnat la închisoare cu executare .