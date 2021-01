ALERTĂ METEO - ANM a emis mai multe avertizări cod galben de ninsori, viscol şi ceaţă

Valabil de la : 15-01-2021 ora 9:00 până la : 15-01-2021 ora 10:00



In zona : Județul Ialomiţa: Fetești, Făcăeni, Bordușani, Vlădeni, Movila, Stelnica;

Județul Călăraşi: Borcea, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcție și de condițiile locale formarea ghețușului.