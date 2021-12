ALERTĂ METEO emisă de ANM: sunt vizate 24 de județe

Capitala şi 24 de judeţe se află sâmătă dimineaţă sub cod galben de ceaţă, conform datelor ANM. În Bucureşti, codul galben de ceaţă este valabil până la ora 10.00, iar ceaţa determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m. Se află sub cod galben de ceaţă până la ora 10.00, zone din următoarele judeţe: Gorj, Olt, Dolj, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Covasna, Mureş, Harghita. O altă avertizare valabilă pânăla ora 9:30 a fost emisă pentru judeţele Caraş-Severin, Arad, Bihor, Timiş. La ora 9:00 expiră avertizarea de ceaţă emisă pentur judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Braşov şi Sibiu.