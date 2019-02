ALERTĂ Mihai Tudose va fi AUDIAT: Anunțul făcut de procurori, după ultimele evoluții

Mihai Tudose a demisionat din PSD, iar acum va ajunge în fața procurorilor! Surse judiciare au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, că fostul premie va fi audiat în dosarul violențelor de la protestul din 10 august.

Deocamdată, nu se cunoaşte data exactă la care fostul premier va da declarații. Acesta nu a fost citat încă, însă acest lucru ar urma să aibă loc în cursul săptămânii viitoare.

Potrivit surselor judiciare, procurorii s-au autosesizat ca urmare a unor declaraţii făcute de Mihai Tudose, din care reiese faptul că ar cunoaşte detalii despre incidentele din 10 august.

„Vedeți dumneavoastră, toată lumea este de acord că în Justiție trebuie făcut ceva – o punere în acord cu o serie de decizii ale CCR, cu decizii ale Uniunii Europene, dar și corectarea unor abateri grave, acolo unde acestea au avut loc. Însă una este să armonizezi niște decizii și să corectezi cu bună-credință niște aspecte, iar alta e să declanșezi o ofensivă permanentă împotriva Justiției și să te intereseze doar rezolvarea unor anumite spețe, dosare. Așa ceva este profund incorect. De aceea iese lumea în stradă și protestează, fiindcă toate acestea fac mult rău și se văd cu ochiul liber. Cât am fost premier, m-a preocupat faptul că iese lumea în stradă și uneori am reușit să port un dialog cu protestarii, fiindcă nu-i poți ignora pe românii nemulțumiți. Eu am dialogat cu ei, înainte de a pleca de la Palatul Victoria, ce a urmat după, pe 10 august… E incalificabil să trimiți Jandarmeria să bată protestari. Este grav că s-a ajuns la așa ceva”, a declarat Mihai Tudose, pentru publicația Podul.ro.

