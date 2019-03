Milionarul Dragoș Săvulescu rupe tăcerea după condamnarea ÎCCJ: 'Nu datorez statului român și nimănui niciun ban, pentru că nu am produs niciun prejudiciu'

Milionarul Dragoș Săvulescu oferă prima reacție după condamnarea la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța.

„1. Dosarul Retrocedarilor a inceput acum exact 14 ani, in 2005, cand un inamic al primarului de atunci Radu Mazare, pe nume Constantin Cucoara – fostul sef al Cadastrului Constanta, proaspat angajat la DNA, a facut o plangere penala, probabil ca prima indatorire de serviciu. Fiind vorba de un fas evident, fara nicio baza reala, dupa ce un dosar s-a constituit, politistii si procurorii, dupa cercetari, au dispus neinceperea urmaririi penale (NUP) si clasarea dosarului. Dupa ce procurorul Tulus a fost numit ca procuror-sef, exact a doua zi a ordonat recercetarea in dosar, redistribuind dosarul altor politisti si procurori din DNA, cu ordin direct de a gasi ceva pentru a-l infunda pe Mazare, principalul om care ii voia capul fiind presedintele de atunci, Traian Basescu. Procurorii au trimis controale la Primaria Constanta iar oamenii DNA-ului au plecat de acolo cu 2 camioane de hartii pantru a cerceta si a gasi ceva, absolut orice! Foarte bine, nimic rau in asta! Numai ca tot ei se plangeau ca nu au gasit mai nimic iar ordinul era foarte clar! In final, dupa 3 ani de cercetari, au constituit dosarul , au scris un Rechizitoriu absolut ridicol, de care toti avocatii din dosar radeau literalmente si au trims dosarul in judecata. Dosarul a fost constituit in principal pe 2 acuzatii :

Prima, ca s-a produs un prejudiciu urias, calculat in baza unui raport de constatare de catre specialistii DNA – 2 specialisti dintre care unul, un batranel, nu facea decat calcule matematice ,nestiind sa faca altceva in calitatea lui de “specialist” – dupa cum a si declarat in instanta – si al doilea – cine credeti?? – noul angajat al DNA – Constantin Cucoara, exact cel ce a depus si plangerea penala! Un singur detaliu de subliniat – niciunul nu avea atestat de expert autorizat si deci, niciunul nu avea calitatea legala de a aprecia preturile terenurilor si in consecinta sa poata veni cu o opinie obiectiva raportat la potentialul prejudiciu! Ei bine, in baza calculului acestor “specialisti” si nu experti, DNA a facut public celebrul Rechizitoriu in care au apreciat ei dupa caputul lor niste prejudicii astronomice, la care jurnalistii si publicul in general pur si simplu au explodat! Rezultatul? Inca de acum 11 ani, de cand tot scriu de acest dosar, jurnalistii au tot amintit ultrainsistent de respectivul prejudiciu, comunicat initial de DNA -si anume – 114 milioane de Euro!!! Sigur, suma in sine e oricum o suma foarte mare, dar suprafata de teren la care se raporta aceasta suma este uriasa, de ordinul milioanelor de metri patrati de teren, Dosarul Retrocedarilor fiind compus de fapt din 6 dosare uriase, absolut distincte, cu cele mai mari suprafete revendicate si restituite din Constanta! Din aceasta perspectiva, raportat la suprafata de teren pe care s-au reconstituit drepturi de proprietate, prejudiciul in sine nu mai este atat de spectaculos! Sigur, nimeni nu s-a ostenit sa puncteze aceste detalii, toata lumea s-a raportat numai la cifra in sine!

A doua acuzatie de baza se referea la faptul ca Primaria a restituit revendicatorilor intinse suprafete din domeniul public, fapt interzis de lege!

Dar sa spunem ca totul ok pana aici. Ce nu e ok absolut deloc este ca, expertizele – cadastrala si evaluatoare – dispuse in dosar de catre instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti – si efectuate de catre experti autorizati, nu “specialisti”, – au aratat foarte clar 2 lucruri:

1. Prejudiciul din dosar, referitor la aceste diferente de preturi, NU EXISTA!! ESTE 0!!!

2. Nu s-a retrocedat NICI MACAR UN CENTIMETRU din Domeniul Public!!!

Ati citit asta, domnilor jurnalisti???? Ati avut macar curiozitatea sa va uitati in dosar sau sa vorbiti cu avocatii, cei care v-ar fi putut oferi oricand aceste detalii?? Daca nu, cum ramane cu profesionalismul dvs referitor la relatarea exacta a realitatii??? Iar daca da, cum ramane cu conduita dumneavoastra, a celor care ati tot relatat in legatura cu acest dosar?? Si pun aceste intrebari (sigur, retorice) pentru simplul fapt ca, in mod absolut continuu si constant, orice relatare a presei raportat la acest dosar nu amintea decat de comunicatul initial al procurorilor, luat absolut copy-paste, fara urma de intrebuintare din partea dvs in sensul aflarii si relatarii Adevarului, NICIUNUL dintre dvs. neamintind de expertiza oficiala dispusa si efectuata in dosar, care contrazice TOTAL comunicatul initial al DNA pe care cu totii l-ati tot citat in fiecare stire referitoare la acest dosar!

fara urma de intrebuintare din partea dvs in sensul aflarii si relatarii Adevarului, NICIUNUL dintre dvs. neamintind de Din cauza nerelatarii corecte a realitatii din acest dosar, informatiile din presa fiind doar de genul super-pompos si intotdeauna amintindu-se numai de cifra-prejudiciu INVENTATA de “specialistii” DNA, opinia publica a parut foarte surprinsa cand, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, sentinta data (oricum, in ciuda presiunilor media si a Serviciilor – mult mai aproape de realitate si adevar) a parut excesiv de blanda! – (9 condamnari cu suspendare si 25 de achitari, nicio condamnare cu executare )- raportat la bazaconiile scrise in presa preluate subiectiv numai din Rechizitoriul DNA, niciun jurnalist neamintind de ce spunea expertiza din dosar referitor la LIPSA unui prejudiciu real!! Sigur, ei doar cautau senzationalul, nu erau interesati de realitate si de adevar!!!

Ce s-a intamplat in consecinta ulterior, la ICCJ – reduta Serviciilor (asa cum in mod evident s-a demonstrat in ultima perioada, inclusiv in urma scandalului declasificarii Protocoalelor – declarate oricum ilegale de CCR)?? Simplu. Pe fondul acestei isterii legate de amploarea dosarului si amploarea asa-zisului prejudiciu, avand in vedere persoanele cunoscute din dosar, unele dintre acestea avand alte probleme de ordin penal si “bucurandu-se” de o mare antipatie publica ( Mazare, Constantinescu, Borcea) si totodata pe fondul unei nevoi acute de o revenire in prim-plan a DNA-ului ca “inger pazitor” al justitiei romane, avand o extrema nevoie acuta de refacere a imaginii datorita demascarii constante a gravelor abuzuri pe care le-a facut, abuzuri dovedite extrem de clar in special in ultima perioada, iata ca dosarul a fost distribuit “aleator” la celebrul Complet Negru prezidat de si mai celebrul domn judecator Ionut Matei!! De la inceput a fost evident pentru toata lumea ca toti cei din dosar au o extrem de mare problema, pentru ca solutia va fi cea de condamnare cu executare pentru majoritatea, indiferent de situatia juridica reala din dosar, indiferent de argumentele apararii, indiferent de vinovatie sau nevinovatie!!! Totul a devenit mai mult decat evident cand, la prima sa intrare in complet ca presedinte (acest lucru intamplandu-se la al 2-lea termen de judecata, pentru ca la primul termen a fost ocupat cu Referendumul si a fost substituit de un alt judecator), judecatorul Ionut Matei a impus deja avocatilor ca la urmatoarele 2 termene, date in cascada, in 2 zile consecutive, sa puna deja concluzii pe fond si sa finalizeze dosarul, in conditiile in care discutam – asa cum am mentionat anterior – de un dosar-mamut, de 90 de volume, cu 36 de inculpati, constituit din 6 dosare uriase complet separate adunate toate in unul!!! In mod realist, judecatorii nici macar nu aveau timp sa citeasca macar sumar dosarul atat de rapid!! Bineinteles ca judecatorii, in sedintele de cate 10 ore zilnice ce au urmat, total neobisnuit si fatis ultragrabit, au respins pe banda cele peste 20 de exceptii de neconstitutionalitate si cereri absolut obiective depuse de catre avocati!! A existat chiar un moment hilar cand judecatorii au uitat sa retina spre citire una din exceptiile depuse de unul dintre avocati, respingand cererea fara ca macar formal sa o citeasca!!!

Evident ca judecatorii din complet au speculat la maxim situatia produsa de faptul ca Mazare avea multe alte dosare si mai era si fugit din tara, Borcea si Constantinescu au mai fost condamnati – si deci credibilitatea lor era absolut redusa, iar Rechizitoriul – cu uriasul prejudiciu continuu si obsesiv amintit de presa in fiecare stire, din motivele aratate mai sus, – suna absolut fulminant!!! Rezultatul a fost o EXECUTIE, aruncand aproape necontrolat cu pedepse la toata lumea, absolut toti din dosar fiind condamnati la ani grei de inchisoare!!!

2. Presedintele Inaltei Curti a format ILEGAL completele de 3 judecatori, in plus a repartizat NEALEATOR , in mod evident CU DEDICATIE dosarul si iata rezultatul concret, acest complet ce ne-a judecat a condus la aceasta EXECUTIE! Ca o paranteza – chiar isi inchipuie cineva ca repartizarea dosarului la exact acest celebru complet de judecata este intamplatoare??? – haideti sa fim seriosi!! Iar daca repartizarea nu este intamplatoare – si in mod evident, nu este! – atunci care ar fi putut fi motivul acestei repartizari a dosarului?? In mod evident, exact EXECUTIA ce a urmat!! Sanctiunea legala a acestei formari nelegale a Completului este, conform legii, nulitatea absoluta a hotararii pronuntate! Categoric, toata discutia referitoare la constituirea completelor de judecata de 5 judecatori DAR SI DE 3 JUDECATORI face cel mai mare sens si va trebui rezolvata de catre Executiv sau Parlament, conform deciziilor Curtii Constitutionale! O spun din postura celui care cu adevarat a simtit pe piele proprie aceasta ilegalitate si mai ales acest abuz!

3. Unul dintre condamnatii din dosar, Giurgiucanu Georgica, pe buna dreptate, a descoperit un fals produs la nivelul conducerii Inaltei Curti, despre care presa a tot scris, in legatura cu Hotararea 80/2017 prin care s-au numit completele de judecata pe anul 2018! Aceasta Hotarare 80/2017 NU EXISTA, asa cum nu exista nici procesul verbal anexa acestei Hotarari a Colegilui Director al Inaltei Curti. Giurgiucanu si-a permis chiar sa sesizeze Inspectia Judiciara si sa faca plangere la CSM in acest sens, dublate si de o plangere penala! Decizie iata, destul de neinspirata! Sigur, total intamplator, la nici doua luni mai tarziu, e condamnat la 5 ani si 6 luni cu executare!! Din pacate pentru mine, eram in acelasi contract cu el , legat practic ombilical ca si situatie juridica si am primit aceeasi condamnare.

4. Intreaga speta Movila, pentru care am fost condamnat, si care reprezinta doar unul din cele 6 dosare principale amintite mai sus, se bazeaza pe un singur lucru: – pretinsa ilegalitate a unui contract de cesiune de drepturi litigioase facut – zic procurorii – cu depasirea limitelor legale ale contractului de mandat in baza caruia a fost semnat, acum 17 ani -in anul 2002!!, in conditiile in care exista 4 hotarari judecatoresti ale instantei civile care atesta dreptul real al revendicatorilor in aceasta speta, depuse la dosarul cauzei de la ICCJ ca probe la penultimul termen de judecata! Daca procurorii cand au facut dosarul, nu le aveau, ca si instanta de la fondul cauzei – Curtea de Apel Bucuresti -, in schimb judecatorii din Completul Negru, servili sistemului, pur si simplu nu au tinut cont de ele!!! In plus, chiar si in conditiile in care contractul de cesiune ar fi fost semnat cu depasirea limitelor mandatului, speta este pur civila si nu impune trimiterea oamenilor la inchisoare ci, cel mult, desfiinatrea contractelor respective si a actelor ulterioare! Mai mult decat atat, in conditiile in care titlurile de proprietate s-au eliberat in baza Legii 10, in aceasta Lege 10, Lege Speciala, exista la art.36 foarte clar explicat care sunt consecintele penale ale incalcarii acestei legi in procesul revendicarii in sensul depunerii de documente false sau in sensul in care se pretinde existenta dreptului revendicatorului fara insa a fi legal. Aceasta pedeapsa insa s-a prescris de multi ani iar articolul respectiv a fost chiar abrogat in 2014, deci azi, cum e firesc, aceasta teoretica fapta nici nu mai are consecinte penale!!! Ei bine, judecatorii au interpretat aberant si abuziv aceasta fapta ca fiind complicitate la abuz in serviciu si au aruncat, dupa 17 ani de la pretinsa comitere a ei, cu ani multi de inchisoare!!!

5. In ceea ce ma priveste, in afara de faptul ca in speta mea nimeni nu intelege care este si in ce consta abuzul in serviciu facut de functionarii Primariei Constanta, am fost acuzat de complicitate la abuz in serviciu fara a face literalmente nimic!!! Singurul lucru pe care l-am facut a fost sa dau o procura unei persoane – Giurgiucanu Georgica – de a se ocupa de formalitatile legale privind revendicarea in baza legii! Asta e tot, asta e marea mea crima!!! In rest, nu am depus niciun act, nu am facut nicio cerere, nu am ridicat niciun document, nu am semnat nimic!!! Evident, nu am vorbit cu nimeni! Nu exista niciun fel de proba in dovedirea niciunei acuzatii!!! Absolut halucinant!!

6. La instanta de fond , Curtea de Apel Bucuresti, pedeapsa mea a fost de 3 ani cu suspendare, iar renumitul Complet negru de la ICCJ prezidat de judecatorul Ionut Matei – seful structurii de securitate din ICCJ- a aplicat dublul pedepsei dispuse de instanta de fond – 5 ani si 6 luni cu executare, FARA A ADMINISTRA PROBE NOI!! Conform opiniei CEDO si jurisprudentei acestei instante, o asemenea situatie reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil, garantat de art.6 paragraful 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului!!! Vorbesc acum exclusiv de problema condamnarii mele personale, dar doar in treacat vreau sa aduc vorbire de faptul ca 25 de inculpati au fost achitati la instanta de fond iar acest complet dejudecatori corupti de sistemul din care fac parte, i-a condamnat la ani grei de inchisoare cu executare fara a exista probe noi, ci doar reinterpretand aberant asa-zisele probe existente la dosar!!!

7. Considerand prin absurd ca faptele de care am fost acuzat si pentru care am fost condamnat chiar exista si ar fi fost savarsite de mine, raportat la intervalul de timp in care aceste presupuse infractiuni au fost savarsite, instanta de apel – respectiv Completul Negru de la ICCJ care m-a judecat – ar fi trebuit sa dispuna aplicarea unei pedepse orientate catre minimul special prevazut de lege, iar in ceea ce priveste modalitatea de executare – suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere – o alta norma consacrata de practica Curtii Europene a Drepturilor Omului. La data savarsirii pretinsei infractiuni aveam varsta de 28 de ani, acum am 45. Discutam de o pretinsa fapta de acum 17 ani!!!! Avand in vedere aceste aspecte, avocatii mi-au explicat ca aceasta condamnare data in aceste conditii incalca principiul oportunitatii procesului penal, degajat de jurisprudenta CEDO.

8. – Asa cum am aratat, am fost condamnat pentru complicitate la abuz in serviciu cu functionarii publici la fond, la 3 ani cu suspendare, insa judecatorul nu a motivat in niciun fel sentinta si in consecinta nu m-am putut apara!Singura propozitie ca motivare s-a referit la ideea ca s-a folosit un contract de cesiune considerat fals intelectual de catre instanta pe motivul ca a fost semnat in baza unui contract de mandat ale carui limite s-au depasit, asa cum am aratat mai sus, iar acest contract a fost folosit de mine (nici macar nu este asa, pentru ca eu doar am dat o procura de reprezentare, atat!!) si asta a dus la eliberare de titluri ilegale de proprietate. Mai mult decat atat, in ceea ce priveste nemotivarea descrisa mai sus, acesta este un motiv de netrecut pentru o casare cu trimitere spre rejudecare!! In plus, a existat o infractiune de care am fost acuzat si asupra careia instanta de fond NU S-A PRONUNTAT absolut deloc! In aceasta situatie, aceasta decizie de condamnare data de Completul Negru al ICCJ, cel putin in cazul meu, incalca flagrant OBLIGATIA instantei de a desfiinta hotararea si a dispune rejudecarea de catre instanta de fond, prevazuta de art. 421 pct. 2 lit. b Din Codul de Procedura Penala!!! Pe langa articolul mentionat mai sus, s-a incalcat flagrant si Protocolul nr. 7 la Conventia Europeana pentru Drepturile Omului referitor la dreptul de 2 grade de jurisdictie in materie penala!

9. Hilarul situatiei vine insa din speta lui Giurgiucanu, de care cum am spus sunt legat ombilical ca situatie juridica, care a avut de asemenea o infractiune pentru care instanta de fond nu s-a pronuntat, infractiunea de uz de fals. In schimb, a fost condamnat pentru aceeasi complicitate la abuz in serviciu pe acelasi motiv ca a folosit acele acte considerate false, deci uzul de fals – infractiunea pe care instanta de fond nu s-a pronuntat!!! Cu alte cuvinte, nu putea fi condamnat, nici el si cu atat mai putin eu, pe infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, pe motivul ca ar fi folosit acte considerate false, in conditiile aratate mai sus, atata timp cat pe infractiunea de uz de fals instanta de fond nu s-a pronuntat!!! Singura solutie in aceasta situatie era CASAREA CU TRIMITERE SPRE REJUDECARE a intregii noastre spete!!! In mod hilar cum am spus, judecatorii au casat cu trimitere spre rejudecare doar parte a sentintei de fond ce se refera exclusiv la aceasta infractiune si au condamnat pentru infractiunea-rezultat de abuz in serviciu!! Pai cum sa il acuzi ca a facut abuz in serviciu depunand acte false cand nu ai pronuntare pe infractiunea de depunere a actelor false, deci pe uzul de fals??

TOTI avocatii au avut aceasta opinie, iar condamnarea in masa survenita a socat pe toata lumea pentru ca ABSOLUT TOTI AVOCATII CARE CUNOSC DOSARUL O CONSIDERA ABUZIVA SI PROFUND NELEGALA!!!!

10. Ca sa nu fie extrem de subtire aceasta condamnare si ca sa poata ingloba cat mai multe persoane, am fost condamnat de asemena de catre Completul Negru, condus de judecatorul Ionut Matei si pentru infractiunea de apartenenta la grup infractional organizat.(???) O extrem de mare aberatie, FARA NICIO PROBA, infractiune pentru care am fost achitat la instanta de fond cu o extrem de clara motivare. In plus, conform deciziilor CEDO – e vorba de aceeasi incalcare a dreptului la un proces echitabil, garantat de art.6 paragraful 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului!

11. Ultima mentiune pe care vreau sa o fac in sensul explicarii cazului de fata – sper pe intelesul oricarei persoane cu adevarat interesata de ADEVAR – , se refera la faptul ca in Hotararea 148/2017 a instantei de fond – Curtea de Apel Bucuresti – , Instanta face la pag. 184 urmatoarea asertiune: “Curtea, desi s-a depasit momentul procesual al verificarii legalitatii rechizitoriului, apreciaza ca rechizitoriul nu descrie intr-o maniera clara inteligibila si concisa faptele pe care se presupune ca inculpatii le-au savarsit, astfel incat instanta de judecata sa inteleaga de la inceput in ce consta concret, punctual, invinuirea adusa, totodata sa poata aprecia daca eventuale cereri formulate de inculpati si/sau parchet pentru administrarea unor noi probe sunt sau nu intemeiate (evaluare care presupune o intelegere deplina a obiectului probatiunii in raport de faptele ce tin a se dovedi)”

CEDO considera ca, in materie penala, o informare detaliata, precisa si completa cu privire la acuzatiile formulate contra unei persoane este o conditie esentiala a echitatii procedurii, prevazuta de art.6 paragraful 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. In consecinta, faptul ca Instanta de fond a constatat acest aspect abia la terminarea judecatii are ca efect, pe langa incalcarea dreptului de a fi informat in mod complet asupra acuzatiilor aduse, si incalcarea dreptului la doua grade de jurisdictie in materie penala, garantata de art.2 din Protocolul nr. 7 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Ei bine, nicio problema, Completul Negru de la ICCJ (format din Ionut Matei – presedintele Completului si seful securistilor din ICCJ, Ioana Bogdan – fostul consilier al sefului DNA Daniel Morar de la momentul constituirii dosarului, anii 2005-2008!!! – ce coincidenta fericita!!! – promovata direct judecator la ICCJ !!– si Ioana Alina Ilie) a inteles foarte bine Rechizitoriul, in orice caz mult mai bine decat instanta de fond si in consecinta a aruncat cu condamnari grele, administrate pe banda, tuturor!!!

Ca o paranteza, domnul judecator Ionut Matei, presedinte al Completului Negru ce a judecat dosarul, desi exista multe marturii spuse si scrise negru pe alb PUBLIC in legatura cu implicarea acestuia in solutionarea abuziva si la ordin a dosarelor importante pe care le judeca, nu a fost anchetat niciodata, in niciun fel!!! Nici macar nu a fost intrebat de catre o structura de control judiciar, cum ar fi normal sa se intample intr-un stat de drept democratic asa cum se pretinde a fi Statul Roman!! Daca acest lucru s-ar fi intamplat in orice fel de stat cu adevarat democratic si cu justitie reala (nu parodie, ca in Romania!!), aceste acuzatii extrem de serioase ar fi fost investigate la sange!! Din pacate pentru tara noastra, aceasta situatie este expresia “democratiei” , “justitiei” si a “Statului de Drept” din Romania, pe care, in conditiile date, dati-mi voie sa NU LE RECUNOSC!!!

12. In final, am primit o condamnare pentru complicitate la abuz in serviciu dar, conform minutei acestei sentinte, – asa incorecta, abuziva si ilegala cum este ea -, NU DATOREZ STATULUI ROMAN SI NIMANUI NICIUN BAN, PENTRU CA NU AM PRODUS NICIUN PREJUDICIU!!! Aviz amatorilor, domnilor jurnalisti!!! Va rog respectuos sa cititi atent minuta, pe care o gasiti publicata pe site-ul ICCJ si in consecinta, sa relatati in mod corect! Pe unii dintre dumneavoastra va rog respectuos, de asemenea, sa nu mai fabulatii!

CONCLUZII:

1. Dupa cum se poate vedea mai sus, imi sustin total nevinovatia si consider ca sentinta de condamnare data, cel putin in cazul meu, in Dosarul retrocedarilor este profund nelegala si abuziva! In acest sens am adus succint, desigur nu la un nivel profesional, niste argumente in acest sens – cred eu – demne de luat in seama! Acestea sunt doar cateva, sigur ca exista si alte argumente in acest sens ce vor fi explicate si completate profesional de catre avocati! Acestea vor fi folosite insa odata cu demararea cailor extraordinare de atac, ca si in fata altor instante internationale. In mod evident, multi alti inculpati au, la randul lor, serioase argumente de sustinere a afirmatiilor mele!

2. In ciuda faptului ca de multi ani de zile am tot vazut si simtit presiunea publica incredibila pe acest subiect data de relatarile inexacte si incomplete ale presei din Romania dornice de SENZATIONAL, am fost sfatuit de catre avocati – in mod evident gresit!!! – sa nu pornesc o ofensiva in presa care sa contribuie la aflarea adevarului, cum este normal, chiar si dupa sentinta de condamnare cu suspendare de la instanta de fond, – cu care oricum nu am fost de acord considerand-o incorecta -, avand prosteste incredere pana la final in Justitia Romana si in judecatorii care m-au judecat , ca si in contributia acestora la aflarea adevarului!! Este motivul pentru care nu am iesit in presa pana acum, nu am spus nimic despre acest subiect, incercand ca in mod discret, corect si profesional sa las avocatii sa isi faca treaba si sa convinga judecatorii de evidenta nevinovatiei mele, sa ii las si pe acestia sa isi faca treaba si sa judece corect si legal, in spiritul si litera legii, neafectati de niciun fel de presiune publica din partea inculpatilor, judecatori pe care pana la un anumit moment i-am considerat de buna-credinta.

3. In ciuda ostlilitatii evidente a Completului de judecata raportat la inculpati, condamnarea survenita la aceasta dimensiune a venit ca o bomba, socand practic pe toata lumea, in primul rand pe inculpati! A fost ca un knock-out! Realmente nimeni, nici in visele cele mai groaznice nu se astepta la o asemenea sentinta! In ciuda abuzurilor groaznice suferite, reactiile acestora nu pot insa aparea puternic si ferm in momentul in care se afla in inchisoare!! Este un loc sumbru in care marea lor majoritate au fost aruncati pe nedrept, fara mila, chiar cu ura data si de agresivitatea ce vine direct din societatea romaneasca, despre care o sa scriu in cateva zile. Din acel loc nu prea poti sa emiti opinii, nu te poti exprima, si nici nu prea te ia nimeni in seama. In plus, daca spui prea multe si deranjezi prea mult, viata iti poate fi pusa in pericol!

4. In ceea ce ma priveste, vreau sa spun succint cateva lucruri : Sunt o persoana extrem de principiala si cu o extrem de mare tarie de caracter. Sunt un luptator, mai degraba imi dau viata decat sa cedez, in special in fata nedreptatii!! Putinii oameni care ma cunosc cu adevarat stiu bine ca astea nu sunt vorbe goale! Am ales sa nu ma predau autoritatilor romane pentru a-mi ispasi o pedeapsa nedreapta si nemeritata data de niste judecatori corupti de sistemul din care fac parte, fara constiinta si plini de ura la adresa unor oameni nevinovati!! NU RECUNOSC SISTEMUL DE JUSTITIE CORUPT DIN ROMANIA!!! Am decis sa lupt pana la capat pentru a-mi demonstra nevinovatia si pentru a-i demasca pe oamenii servili unui sistem de justitie bolnav din Romania! Voi face din acest caz nu numai un caz super-dezbatut la nivel national ci si un caz cunoscut international, pentru a atrage atentia opiniei publice din tarile civilizate asupra nedreptatilor, ilegalitatilor si abuzurilor pe care actualul sistem de justitie din Romania le face! Nu ma voi opri pana la momentul in care cei care sunt cu adevarat vinovati si corupti si care isi bat joc de vietile oamenilor nevinovati vor plati!!!In aceste conditii, prioritatea principala a vietii mele a devenit rezolvarea acestei probleme si demonstrarea abuzurilor si nedreptatilor, cu absolut orice pret!!!

5. Daca cineva isi inchipuie ca in realitate eu sunt probabil undeva la soare pe vreo o insula, stand relaxat si eventual amuzat de situatie, se inseala amarnic!!! Am ales sa stau un timp departe de Romania, chinuindu-ma, muncind si stresandu-ma zilnic pentru a gasi solutii legale de a ma salva de efectele acestei mizerii judiciare si de a ma organiza in ceea ce priveste lupta cu acest groaznic sistem tortionar neocomunist!! Ceea ce am ales sa fac nu este nicidecum un act de lasitate cum unii ar putea considera, ci un act de curaj. Norocul meu este ca inca exista solutii legale de rezolvare a acestei probleme, pentru ca in niciun caz nu doresc sa imi traiesc viata ca un fugar, aceasta fiind doar o situatie de moment!! O masura importanta pe care o voi lua va fi categoric atacarea la CEDO a sentintei de condamnare!! Chiar daca insa nu am niciun dubiu in legatura cu demonstrarea la CEDO a abuzurilor, nedreptatilor si incalcarii drepturilor mele legale, desi sunt sigur in proportie maxima de obtinerea unei Hotarari de condamnare a Statului roman si de anulare a sentintei de condamnare, timpul extrem de indelungat alocat de forul european pana la o judecare a dosarului constituie o problema mare! In plus, formalitatile nu permit inregistrarea unei actiuni in instanta la Curtea Europeana decat abia dupa motivarea sentintei date. Nu am niciun dubiu ca judecatorii nu se vor grabi cu motivarea sentintei, nu numai datorita complexitatii dosarului, asa cum am mentionat mai sus, dar si pentru faptul ca le va fi destul de greu totusi sa motiveze rapid si sa dea o aparenta de legalitate acestei solutii abuzive!!! La fel, nu am niciun dubiu ca mai intai au fixat pedepsele dupa propriile criterii si nu cele legale, iar acum se vor chinui sa le motiveze!

In situatia in care intre timp iti exerciti pedeapsa data, nu mai are nicio importanata ca dupa ani si ani CEDO iti va da dreptate!!! Esti deja o persoana compromisa, care a executat deja multi ani de inchisoare, imaginea iti este distrusa, mentalul este la pamant, sanatatea afectata, afacerile nu mai exista, viata familiala este extrem de grav afectata sau chiar distrusa, familia este absolut lovita, imbolnavita, distrusa de suferinta!!! Ce iti mai ofera atunci CEDO dupa chiar sa zicem constatarea nevinovatiei tale??? Lauri, scuze si 3 lei despagubiri dupa ce intreaga viata ti-a fost afectata grav???? Multumesc frumos, dar nu asta este solutia!!!! Solutia CEDO va fi insa o chestiune reala care va inchide oricum definitiv problema, dar vazuta in perspectiva catorva ani de acum incolo!

6. Imediat dupa aflarea sentintei de condamnare si mai ales dupa ce s-a aflat ca nu m-am predat autoritatilor, o parte a presei amatoare de senzational, pur si simplu a sarit pe mine cu picioarele, punand puternic accent intr-un mod tendentios si malitos, pe modul meu de viata. In ciuda faptului ca e absolut dreptul si alegerea mea asupra modului meu de viata, pentru care nu datorez nimanui, – niciunui hater – nicio explicatie, vreau sa atrag atentia public acestor persoane ce si-au permis sa sustina mari aberatii, deci – MARE ATENTIE, DOMNILOR SI DOAMNELOR JURNALISTI – ca acest mod de viata a fost sustinut intotdeauna din DIN BANI PROPRII FACUTI LEGAL, IN ANI SI ANI DE MUNCA, CARE NU AU NICIO LEGATURA CU ACEST DOSAR, DIN CARE EU NU AM CASTIGAT NICIUN CENT!!! In sprijinul acestei ultime afirmatii, va invit din nou sa cititi minuta sentintei de condamnare la care am facut referire mai sus, publicata pe site-ul ICCJ si sa constatati ca, cu exceptia unei taxe judiciare de 30.000 lei, nu am fost obligat la plata niciunui cent catre stat sau vreo alta persoana!! Banuiesc ca acest lucru va va convinge foarte clar de afirmatia mea de mai sus si evident de falsitatea informatiilor publicate de unii dintre dvs.

7. In ciuda faptului ca sunt extrem de dezamagit de reactiile unei parti a presei referitoare la refuzul meu de a ma preda autoritatilor romane in vederea ispasirii pedepsei nemeritate survenita in urma unui mod abuziv si ilegal de a judeca, in ciuda faptului ca aceeasi presa m-a atacat furibund non-stop pret de o saptamana aruncand cu acuzatii si neadevaruri care mai de care mai ridicole (o sa revin in cateva zile si o sa clarific si acele aspecte), in ciuda existentei evidente a sistemului corupt de justitie din Romania, imi pastrez inca o doza de optimism!! Aceasta doza de optimism se indreapta catre acei oameni cu constiinta si principii care exista totusi in justitia romana, inclusiv desigur la Inalta Curte!! Doza mea de optimism se indreapta catre judecatorii corecti neracolati de acest sistem odios, catre firavele inca masuri politice luate in sensul corectarii abuzurilor din justitie, catre modificarile legislative destinate sa corecteze aceste abuzuri, catre fortele politice si media care se lupta cu acest flagel, dar si catre publicul cu constiinta iubitor de dreptate!

8. Acestea ar fi cateva lucruri pe care am simtit ca trebuie sa le adresez opiniei publice ca si persoanelor care ma cunosc personal. Intr-o situatie ca a mea, la momentul dat, aceasta ar fi singura cale de comunicare. Am tinut sa fac aceste precizari, cu demnitate, ca urmare a puternicei lovituri de imagine pe care am primit-o in urma acestei condamnari, dar si in urma refuzului meu de a ma preda autoritatilor romane in vedera ispasirii unei pedepse nemeritate! La lovitura de imagine mentionata a contribuit decisiv si o parte a presei din Romania, prin modul tendentios si subiectiv de prezentare si comentare a persoanei mele in lipsa mea si a reactiilor mele. Am tinut totodata sa precizez care este pozitia mea fata de aceasta situatie. In urmatoarele zile voi reveni cu precizari raportat la anumite informatii false, tendentios si malitios prezentate de o parte a presei din Romania, spre necinstea ei.”, scrie Săvulescu pe blogul personal.