ALERTĂ - O mașină a intrat în mulțime, în Germania: mai mulți oameni sunt morți/UPDATE

O maşină a intrat sâmbătă într-un grup de oameni în oraşul Münster, din landul Rhenania de Nord-Westphalia, din vestul Germaniei, ucigând şi rănind mai multe persoane, a relatat publicaţia Spiegel Online, citată de Reuters.

Potrivit sursei citate, nu este clar dacă incidentul este un accident sau un atac.

UPDATE: din primele informații peste 30 de oameni au fost răniți în urma incidentului și mai multe persoane sunt decedate.

Incidentul a fost confirmat pentru dpa de către persoane familiare cu ancheta. dpa transmite că poliţia locală a scris pe Twitter că ofiţeri au fost trimişi la locul incidentului şi le-a cerut cetăţenilor să evite sau să părăsească centrul oraşului pentru ca salvatorii să poată acţiona mai rapid.

#Muenster Vehicle Ramming Attack: - 3 dead, including attacker - Up to 30 people injured - Massive emergency response - Police tells people to stay away from are pic.twitter.com/SxKqOYHc1Y

DEVELOPING: Police in #Münster say they have responded to a scene where a car drove into a crowd of people. The incident has left several people dead and injured. More: https://t.co/09WwIeugW4 pic.twitter.com/LsG7fR2zB6