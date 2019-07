ALERTĂ! Pericolele de la fonduri europene

Săptamana trecuta vedeam cum Guvernul a luat act de o notă privind implementarea și programarea fondurilor UE si ne informa ministra fondurilor europene că România nu are în prezent nicio strategie pentru următorul exercițiu financiar 2020-2024. Nu vrem sa credem ca ministrul actual a fost sfătuit de către noii consilieri aduși și promovați de fapt candva de către tehnocrații Ghinea & co asupra acestei decizii, însă ne putem gândi și la asta, având in vedere efectul de bumerang.

Un astfel de mesaj te astepti sa il vezi la opoziție, însă poate că doamna consilier Boteanu a încurcat documentele si in loc sa trimita punctajul la USR l-a pus în mapa secretarului general inainte de sedinta de guvern. Asta ca o paranteza.

În document se mai vorbește despre faptul că există riscul de dezangajare automată a fondurilor europene, dar că estimările lunare acoperă un asemenea risc, acest lucru depinzând de ritmul în care se va derula implementarea proiectelor în următoarele luni.

Aici constatăm din nou ca doamna ministru face analiza internă a ministerului in spatiul public. In conditiile in care vulnerabilitatiile pregătirii negocierilor pot afecta in mod clar interesele României, iar publicarea unor astfel de documente poate distruge credibilitatea statului membru in fata partenerilor străini, precum poate afecta capacitatea de negociere pentru viitoarea perioada de programare a României. Ne asteptam ca secretarul de stat Mihaela Virginia Toader sa o informeze pe ministrul nou desemnat, deoarece aceasta stabilește de fapt de ani de zile in Ministerul Fondurilor Europene cum se împart banii europeni in Romania.

De asemenea aceasta doamna Toader coordonează toate programele operaționale, fiind de fapt ministrul din umbră de cel putin 3 ani. Tot din notă aflăm ca Programul Operațional Competitivitate (POC) prezintă un risc ridicat în acest moment de suspendare a plăților, existând posibilitatea aplicării acestei măsuri de către CE pentru POC.

În ceea ce privește procesul de pregătire a viitoarei perioade de programare se constată că nu există, la nivelul ministerelor de linie, o analiză a situației și a nevoilor, bazată pe date efective, care să fundamenteze prioritățile strategice pe diferitele sectoare.

Pe lângă aceasta sa ii spunem grava greseala de comunicare, ne întrebăm de ce analiza nu a mers mai departe astfel încât sa avem si persoanele responsabile numite in dreptul acestor probleme. Nu așa ar fi fost normal?!

Ministri vin si pleaca, însă in spatele acestor probleme stau aceeasi oameni care împart fondurile europene si pe care nu îi afectează nici o schimbare. Oameni care au in coordonare autoritățiile de management si programarea banilor pentru urmatoarea perioada de programare. Poate ca este momentul ca sa facem o analiză ca tara asupra modului în care vrem sa folosim banii europeni, sa ii investim în dezvoltarea României, și să ajungem cat mai aproape de interesele romanilor, si nu de cele ale funcționarilor publici care împart banii europeni.

Poate aceste doamne si domni ai fondurilor europene ne explica si noua cu cine se sfătuiesc si care sunt interesele reale in spatele activității lor.

România are nevoie de bani europeni, fostul comisar european Corina Crețu ne spunea că nu suntem suficient de pregatiti in relatia cu serviciile Comisiei Europene. Și spunem asta fără vreo intenție de a politiza in vreun fel aceasta situație. Este vorba despre România și interesele noastre ca tara in spațiul european.

Poate vedem doamna ministru o analiză corecta asupra adevăratelor vulnerabilitati din spatele situațiilorexpuse... care sunt frânele in calea absorbtiei? Și nu manipulări ori atitudini personale dictate de abordări subiective ca sa nu spunem politicianiste ale unora sau altora.