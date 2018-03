ALERTĂ - Premierul CONVOACĂ miniştrii, după protestele de amploare

Premierul Viorica Dăncilă infirmă informaţiile potrivit cărora ar urma să se întâlnească astăzi cu grefierii, după ce aceştia au anunţat că vor protesta, nemulţumiţi fiind de salarii şi de condiţiile de muncă.

Citeşte şi: Gabriela Firea, mesaj TRANŞANT pentru 'rebeli' după congresul PSD: 'Să treacă peste supărări...'

"Nu am nicio întâlnire.", a spus şeful Executivului la sosirea la sediul PSD.

De cealaltă parte, prim-ministrul susţine că îi va convoca pe miniştri pentru a discuta despre situaţiile care au dus la noi proteste.

"Am să am o discuţie azi cu domnul ministru Toader, o să discut şi cu doamna ministru Carmen Dan. O să vad care e situaţia şi in funcţie de ce îmi spun dumnealor o să găsim soluţii. A fost o discuţie cu grefierii şi s-a descoperit că nu era vina Ministerului Muncii, de aceea nu vreau să discut înainte să mă documentez. Mă documentez astăzi.", a completat Viorica Dăncilă.

Cât despre o eventuală evaluare a activităţii miniştrilor, Dăncilă a replicat scurt: "Nu am făcut încă o evaluare în cadrul alianţei PSD - ALDE. O evaluare o fac săptămânal la Guvern, dar o evaluare completă o voi face în cadrul coaliţiei. Probabil astăzi vom stabili, nu am stabilit însă o dată, dar cred că - cât mai curând - vom face o evaluare".