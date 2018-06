ALERTĂ Protestatarii #rezist s-au strâns în Piaţa Victoriei. 2000 de oameni strigă împotriva PSD şi CCR / VIDEO

UPDATE: Câteva mii de persoane protestează, duminică seara, în Piața Victorie, față de decizia CCR de revocare a Codruței Kovesi, de naționalizarea Pilonului II de pensie, dar și față de mitingul PSD care a avut loc sâmbătă seara, transmite Mediafax.

Aproximativ 2.000 de protestatari s-au strâns în fața guvernului pentru a-și arăta nemulțumirea cu privire la deciziile luate de CCR, dar și față de mitingul PSD.

Ei scandează "Noaptea, hoți! Ziua, mafioți", "Jos Tăriceanu, Dragnea și Dorneanu!", "Dragnea, nu uita, așteptăm și cartea ta!".

"Am venit să-mi exprim dezamăgirea şi indignarea față de cei care ne conduc, care vor să ne fure zi de zi. Fac legi doar pentru ei, pentru grupul lor, nu pentru toți românii. Nu se mai poate să acceptăm așa ceva, trebuie să ieșit cât mai mulți în stradă", a spus Costin Ionescu, 41 de ani.

"Dacă ei (susținătorii PSD - n.r.) au venit ieri, trebuie să ne strângem şi noi azi. Doar că noi venim cu sufletul, nu suntem aduși de către cineva. Ce au lăsat ieri în urma lor este foarte ruşinos. Au încercăt să imite ce am făcut noi cu luminițele la Ordonanță, dar nu le-a ieșit. În urma lor au rămas munți de gunoaie", a precizat Alina.

Protestatarii spun că se simt rușinați de mitingul organizat de PSD.

"Particip la aproape toate mitingurile din ultimii doi ani. Am vrut să vin şi aseara, să vorbeasc cu oamenii care erau in Piață, după ce am văzut cât de jalnic se comportă. Şi-au vândut demnitatea, iar după ce am văzut mizeria lăsată în urma lor, nu am mai dormit toată noaptea de nervi", a spus Bogdan, 42 de ani.

Motivele protestului sunt, conform organizatorilor, următoarele:

• Pentru ca Rosia Montana NU este de vanzare!

• Pentru ca CCR, cel mai important forum, a ajuns sa fie subordonat politic, sa raspunda la ordine politice. Iar CCR-ul, garantul constitutiei, a ajuns sa incalce constitutia

• Pentru ca vor sa nationalizeze si sa fure Pilonul II de pensii

• Pentru ca 9 miliarde de lei o sa fie furate. Fondul este practic o conductă de bani prin care PSD ar putea sifona niște miliarde bune. Nu există control asupra gestionării banilor, în afară de cel de la Partid. Nu există o analiză făcută de Eurostat pe impactul bugetar. Practic este sacul cu bani al țării

• Pentru ca atunci cand un partid politic organizeaza un miting cu Japca, unde obliga lumea sa participe la evenimentul lor, urmatorul pas este dictatura!

• Pentru ca atunci cand esti condamnat, trebuie sa stai in puscarie, nu sa faci puscarie de acasa, din vila ta, in timp ce inoti in piscina cumparata din fonduri publice

• Pentru ca unicul lor interes este sa isi voteze pensii speciale, nu bunastarea cetatenilor. Pensiile speciale trebuie desfiintate!

Jandarmii montează garduri în faţa Guvernului, ca măsură de siguranţă.

UPDATE Conform Mediafax, numărul protestatarilor se ridică la aproximativ 300, în jurul orei 19:30.