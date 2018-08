ALERTĂ Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati

Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati, după partida disputată cu olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA.

Simona Halep - Kiki Bertens 6-2, 6-7 (6), 2-6, sunt rezultatele partidei de duminică seara.

Simona Halep, locul I WTA, a pierdut finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, a treia la Western&Southern Open, a doua consecutivă, după ce a fost învinsă, duminică, de olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 6-2. La 6-5, în tie-break-ul setului secund, Halep a ratat o minge de meci.

Bertens are momente de joc frumos, tehnic, pigmentat cu scurte şi veniri la fileu. Loveşte fără efort, atât cu dreapta, cât şi cu reverul şi găseşte unghiuri incredibile. Are forţă în lovituri, dar nu este una apăsătoare, pare că ea controlează mai mult mingea decât o izbeşte, în ciuda celor 182 de centimetri înălţime. Problemele apar atunci când este mişcată foarte mult de-a lungul liniei de fund, momente în care comite cel mai des greşelile neforţate. Olandeza are o bună mobilitate, dar nu cea mai bună.

Asta a făcut Halep în primul set, a jucat-o stânga-dreapta, a fost agresivă, a făcut pasul în interiorul terenului, a trimis lung în jumătatea adversă şi şi-a asumat responsabilitatea de a închide punctele cu mingi bine poziţionate pe colţurile terenului. Din păcate, Simona Halep nu a putut menţine acest joc, iar nivelul evoluţiei ei a scăzut odată cu trecerea timpului, la fel resursele fizice, mare parte folosite în cele nouă meciuri anterioare jucate într-o săptămână şi jumătate. Românca a avut totuşi puterea să revină de la 1-4 în setul secund şi să ajungă la minge de meci în tie-break, dar Bertens a anulat-o, deşi nu a jucat mult mai bine, însă şi-a îmbunătăţit radical serviciul.

În decisiv, Halep nu a mai avut puterea să ducă lupta de la egal la egal, dar a reuşit probabil punctul anului în tenisul feminin. La 1-4, cu spatele la teren, ea a trimis o minge printre picioare, după un lob al rivalei. Şi românca a câştigat acel punct.

Halep a început meciul cu break, consolidat şi păstrat foarte bine cu serviciul până la 4-2, când a mai obţinut un alt break. În ghemul următor a avut de-a face cu prima situaţia de a-şi pierde serviciul, dar a anulat-o şi apoi a luat setul, cu 6-2, în 30 de minute.

Liderul WTA nu a menţinut ritmul şi precizia din primul set. Mingile trimise de ea în terenul advers nu au mai avut lungimea şi unghiurile care să o încurce pe Bertens. În plus, olandeza a început să servească din ce în ce mai bine. Halep a avut primele probleme la serviciu în ghemul al doilea, la 0-1, când a fost 0-40, dar le-a rezolvat. La 1-2, ea a avut 30-0, dar şi-a pierdut prima dată serviciul. La 1-4, l-a chemat pe Darren Cahill, care i-a transmis că nu mai are răbdarea din primul set şi nici serviciul. Românca a recuperat apoi cele trei ghemuri diferenţă şi a avut o minge de 5-4, una de break. Olandeza a anulat-o şi a luat ghemul. A venit rândul jucătoarei de pe locul 17 mondial să aibă minge de set şi să nu o fructifice. Setul a ajuns în tie-break, cu o desfăşurare dramatică. Bertens a condus cu 5-3, Halep a întors scorul şi a avut minge de meci la 6-5, dar Bertens a servit din nou foarte bine şi a luat setul cu 7-6 (6), după o oră şi 26 de minute de joc.

Kiki Bertens a început cu break decisivul, dar şi-a pierdut apoi serviciul. În continuare, ea nu am mai cedat decât un ghem, la 5-1, şi s-a impus cu 6-2, după două ore şi cinci minute de joc.

La Cincinnati, calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 262.364 de dolari şi cu 585 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 530.000 de dolari şi cu 900 de puncte WTA.

Kiki Bertens, în vârstă tot de 26 de ani şi 1,82 metri înălţime, a jucat a opta finală din carieră, obţinând al şaselea trofeu din palmares, cel mai valoros. Ea a mai câştigat în acest an turneul de la Charleston (Premier), la Gstaad şi la Nurnberg, în 2017, ambele de categorie WTA International, din nou la Nurnberg, în 2016 şi la Fes (în 2012, tot WTA International). În acest an, Bertens a mai fost finalistă la Madrid (Premier Mandatory) şi a mai jucat în ultimul act la Gstaad, în 2016.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, a disputat a XXXIII-a finală din carieră, a şasea din acest an, a doua consecutivă la Cincinnati. Ea a câştigat 18 turnee până acum.

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 15 - Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Simona Halep este înscrisă la turneul de categorie Premier de la New Haven, care a început deja, dar este puţin probabil că liderul WTA va mai juca la această competiţie după ce a câştigat Rogers Cup şi a disputat finala la Cincinnati. Dacă nu va juca la Connecticut Open o va face la US Open, ultimul grand slam al anului, care începe la 27 august.