ALERTĂ Soția lui Cristi Manea a fost BĂTUTĂ în tribune, în timpul meciului cu Franța

Soția lui Cristi Manea, fotbalistul titular al Naționalei U 21, a fost bătută, în tribune, în timpul meciului cu Franța. Anunțul a fost făcut chiar de selecționerul Mirel Rădoi.

”Imediat după joc, manea s a dus in tribune sa și salute prietena. O fană i a luat fata iubitei și i a cerut sa facă o poza. Fotbalistul a bruscat o violent. In acel moment, prietenul domnișoarei l a îmbrâncit pe fostul jucător al CFR ului. In ambuscada, iubita fotbalistului a primit un picior in plină figura. In aceste momente manea, fundașul naționalei de tineret e in tribunele stadionului di cesena. Își apăra iubita bătută de suporteri ! In mod normal n avea ce sa caute acolo. Din motive încă necunoscute , prietena lui a fost lovită in fata. Un suporter a fost Arestat. Gica hagi care se afla in zona l ar fi sfătuit insistent pe fotbalist sa nu se ducă in tribune și sa meargă mai bine la vestiare”, a relatat jurnalistul Decebal Rădulescu.

