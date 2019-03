ALERTĂ SUA o felicită pe Viorica Dăncilă pentru anunțul de a muta Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim: Anunțul lui Mike Pence

SUA, prin vocea vice-președintelui Mike Pence, o felicită pe Viorica Dăncilă pentru anunțul că România își va muta Ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.

SUA se poziționează de partea Guvernului în conflictul pe care îl are cu președintele Klaus Iohannis. ”Prim-ministrul Viorica Dăncilă demonstrează, încă o dată, totala sa ignoranță în domeniul politicii externe”, a tunat Iohannis, după anunțul făcut în SUA de premierul Dăncilă. Însă, la Washington, premierul s-a văzut cu Mike Pence, care a apreciat ce face la Palatul Victoria.

”Bucuros să mă întâlnesc aliatul și prietenul din NATO, prim-ministrul român, Viorica Dăncilă, în această săptămână. Am avut posibilitatea de a-i mulțumi pentru parteneriatul puternic cu SUA și pentru decizia ei de a muta Ambasada României la Ierusalim.”, e mesajul lui Pence ce însoțește poza cu Dăncilă.

Great to meet with a @NATO ally & friend Romanian Prime Minister Viorica Dăncilă this week. I had the opportunity to thank her the strong partnership with the U.S. & her decision to move Romania’s embassy to Jerusalem pic.twitter.com/MbVzLk5HKN