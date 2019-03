ALERTĂ TERORISTĂ în Anglia: Au fost evacuate clădiri ale unor universități - VIDEO

Poliția britanică a evacuat mai multe clădire ce aparțin de două universități din Marea Britanie, miercuri, după ce au fost alertați de existența unor pachete suspicioase, relatează site-ul agenției Reuters.

Autoritățile au blocat accesul în zona Universității din Essex și au evacuat câteva clădiri după ce au fost sunați în legătură cu existența unor pachete suspicioase.

Mai multe clădiri ale Universității din Glasgow au fost de asemenea evacuate după ce au fost găsite pachete similare, scrie mediafax.ro.

Deocamdată nu există mai multe detalii privind natura coletelor.

Unfortunate day for an Applicant Day at the University of Essex... the squares have been evacuated, police are on campus and awaiting the ministry of defence pic.twitter.com/Dt7wHO6Wwu