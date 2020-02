ALERTĂ Ursul de Aur a fost câștigat de un regizor iranian pentru filmul 'There Is No Evil'

„There Is No Evil”, de iranianul Mohammad Rasoulof, a primit marele premiu al celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de la Berlin, Ursul de Aur. Regizorul iranian nu a putut fi prezent la festival pentru că are interdicţie să părăsească ţara. Anul trecut, Ursul de Aur a revenit peliculei "Synonymes”.

18 filme au fost incluse în competiţia oficială a ediţiei de anul acesta a Festivalului de la Berlin.

„There Is No Evil” prezintă o perspectivă asupra iranienilor care servesc drept executanţi ai regimului şi asupra celor care refuză acest lucru, potrivit Indie Wire.

În vârstă de 47 de ani, absolvent de sociologie, Mohammad Rasoulof are interdicţie de a părăsi Iranul din 2017, motiv pentru care nu a putut fi prezent la gala Berlinalei pentru a-şi ridica premiul, potrivit Mediafax.ro.

Deşi are la activ mai multe filme, niciunul dintre acestea nu a fost difuzat în Iran.

Sâmbătă seară, la gala Berlinalei 2020, marele premiu al juriului Ursul de Argint a revenit peliculei „Never Rarely Sometimes Always”, de Eliza Hittman. De asemenea, Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a fost acordat lui Hong Sangsoo, pentru „Domangchin yeoja”, iar Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu lui Damiano şi Fabio D’Innocenzo, pentru „Favolacce”.

Premiile pentru interpretare Ursul de Argint le-au primit Paula Beer, pentru rolul din „Undine”, de Christian Petzold, şi Elio Germano, pentru partitura din „Volevo nascondermi”, de Giorgio Diritti.

Ursul de Argint aniversar al ediţiei a 70-a a Berlinalei a revenit peliculei „Effacer l’historique/ Delete History”, de Benoît Delépine şi Gustave Kervern, iar un Urs de Argint pentru excelenţă l-a primit Jürgen Jürges, pentru imaginea filmului „DAU. Natasha”, de Ilya Khrzhanovskiy şi Jekaterina Oertel.

Juriul competiţiei oficiale de anul acesta a fost prezidat de actorul britanic Jeremy Irons şi i-a inclus pe actorii Berenice Bejo şi Luca Marinelli şi regizorii Kenneth Lonergan şi Kleber Mendonça Filho.

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin a debutat pe 20 februarie şi se va încheia duminică.

