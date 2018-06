ALERTĂ - Viorica Dăncilă a fost HUIDUITĂ la Constanța: i s-a cerut DEMISIA

Viorica Dăncilă a fost huiduită de câteva persoane, după inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fără penali” și afişe cu mesajul ”Demisia”.

Premierul Viorica Dăncilă și omologul său eston, Jüri Ratas, au participat duminică la inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța.

Jüri Ratas a vorbit despre cele peste 200 de consulate pe care le are Estonia şi despre relaţia dintre Estonia şi România.

”Faptul că premierul Viorica Dăncilă se află aici, alături de noi, este un semn puternic faţă de prietenia noastră. Sper ca, după deschiderea zborului direct între Constanța și capitala Estoniei, cetăţenii români să vină în Estonia. (...) Sper că schimburile de experienţă între studenţi şi profesori din Estonia şi România să aducă numai beneficii”, a afirmat premierul Estoniei.

La rândul său, Dăncilă a urat succes consulului onorific Alexandru Bobe, prorectorul Universității ”Ovidius” Constanța.

”Am convingerea că activitatea dumnealui ne va ajuta să facem noi paşi în colaborarea pe care o avem cu Republica Estonia. În acelaşi timp, vreau să mulţumesc autorităţilor centrale şi locale pentru munca depusă în ceea ce priveşte funcţionarea consulatului. Aş putea spune că ultimele zile au fost deosebit de importante pentru intensificarea relaţiilor bilaterale şi economice între România şi Estonia. Am avut discuţii cu prim-ministrul Estoniei legate de intensificarea cooperării economice, am vorbit despre dorinţa României de a împărtăşi din experienţa şi expertiza în privinţa digitalizării, despre dorinţa României de a împărtăşi experienţa Estoniei în ceea ce priveşte preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Am semnat un memorandum între Ministerul Mediului de Afaceri şi Agenţia de Investiţii din Estonia, am inaugurat primul zbor sezonier, şi iată că azi inaugurăm împreună Consulatul Onorific al Estoniei. Sunt paşi importanţi care arată dorinţa noastra de cooperare şi am speranţa şi convingerea că aceşti paşi vor fi urmaţi de alţii, astfel încât cooperarea dintre cele două state să fie din ce în ce mai strânsă şi să se concretizeze în paşi importanţi în diferite sectoare de activitate”, a spus premierul României.

La ieşirea din sediul central al Universității ”Ovidius” din Constanța, unde s-a desfăşurat ceremonia de inaugurare a Consulatului Onorific al Estoniei, câteva persoane au huiduit-o pe Viorica Dăncilă și au strigat ”Demisia”. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fără penali” și afişe cu mesajul ”Demisia”.