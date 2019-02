ALERTĂ - Viorica Dăncilă, precizări după scrisoarea trimisă lui Iohannis. Premierul anunță că va trimite noi nominalizări către Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă a făcut câteva precizări după ce i-a trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, în care îl anunță oficial despre retragerea candidaturii lui Mircea Drăghici de la Ministerul Transporturilor. Ea a spus că imediat după decizia din CEx îi va transmite președintelui Iohannis o nouă scrisoare cu propunerile pentru Transporturi și Dezvoltare.

„Da, astăzi am trimis o scrisoare către dl președinte Klaus Iohannis prin care am retras propunerea doar pentru Mircea Drăghici. Pentru dna Olguța Vasilescu a venit refuzul din partea președintelui. A trecut o perioadă foarte mare în care avem două portofolii fără miniștri titulari și am considerat că este foarte important să venim cu propuneri noi, pentru că nu mai putem aștepta încă un răspuns și în ceea ce-l privește pe dl Drăghici, pentru că depășim perioada de interimar. Pe 20 se vor împlini cele 45 de zile. Deci trebuie să găsim o soluție. Dincolo de jocurile politice, dincolo de lupta politică, este important să avem miniștri titulari, să avem Guvernul României complet, pentru a desfășura activitatea și aici în țară, dar și la nivel european unde deținem președinția rotativă. (...) Decizia se va lua în cadrul alianței și mai ales în CEx, care va avea loc mâine, la ora 17. După ce vom vedea persoanele pe care le vom desemna, voi scrie o scrisoare către...voi vorbi și cu dl președinte și voi trimite nominalizările către Palatul Cotroceni”, a spus Viorica Dăncilă.