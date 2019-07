Alex Cumpănașu, REVOLTAT, după demisia ministrului de Interne: Acum 20 de minute am vorbit cu individul ăsta

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, s-a dus la Ministerul de Interne pentru a vorbi cu ministrul Nicoale Moga despre ancheta în cazul crimelor de la Caracal. Ajuns la Minister, Cumpănașu a reușit să vorbească cu Moga, acesta i-a promis că va duce toate detaliile în CSAT, iar apoi a ieșit în conferință de presă și a demisionat. Cumpănașu susține că în discuția anterioară nu i-a spus că va demisiona din funcție.

”Acum 20 de minute am vorbit cu individul ăsta, am vorbit cu el să văd ce au mai făcut în anchetă. Nu mai am cuvinte. Acest om nu mi-a spus că își dă demisia. A spus că vine acum la MAI să preia solicitarile pentru a le duce în CSAT. Încerc să mă calmez! (...) Nu mi-a spus absolut nimic.”, a spus Alexandru Cumpănașu.