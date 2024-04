Alexander Dughin, ideologul Kremlinului, prezice un război Iran-Israel: 'Între timp, rușii vor cuceri Kievul'

Într-o declarație provocatoare pe Twitter, Alexander Dughin, analistul politic rus cunoscut pentru punctele sale de vedere controversate și pentru legăturile strânse cu ideologiile ultranaționaliste, a comentat escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma unui atac israelian împotriva Iranului pe teritoriul sirian. Dughin a descris mișcarea drept "un act de agresiune", sugerând că aceasta nu lasă Iranului "altă opțiune decât să atace Israelul" ca represalii, ceea ce ar putea mobiliza forțele colective ale „Rezistenței”.

Potrivit lui Dughin, conflictul, declanșat inițial de facțiuni șiite, s-ar putea transforma în cele din urmă într-un război musulman mai larg împotriva Israelului. El sugerează faptul că sincronizarea acestor evenimente joacă un rol crucial, mai ales având în vedere peisajul politic actual din Statele Unite. Dughin speculează că președintele Joe Biden, concentrat în primul rând pe viitoarele alegeri și pe susținerea Ucrainei împotriva Rusiei, ar prefera să evite implicarea într-un alt conflict. În schimb, Donald Trump, caracterizat de Dughin ca fiind mai puțin preocupat de afacerile rusești, dar strâns aliat cu Israelul, ar putea avea priorități diferite.

Analiza lui Dughin sugerează că Iranul are motive strategice pentru a iniția un conflict mai curând decât mai târziu, în mod ideal în timp ce Biden este în funcție și înainte de orice potențială revenire a lui Trump pe scena politică. El prezice că, deși SUA și NATO vor fi atrase în conflict, implicarea lor va fi ezitantă.

Mai mult, Dughin prognozează că desfășurarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea distrage atenția globală, permițând Rusiei să obțină victorii strategice semnificative, cum ar fi preluarea controlului asupra Kievului și consolidarea unei poziții anti-occidentale. El concluzionează sugerând că aceste evoluții ar putea duce la reapariția lui Trump în politica americană sau chiar la declanșarea unui conflict civil, ceea ce ar putea duce în cele din urmă la apariția unei ordini mondiale "ireversibil multipolare".

„Israelul a atacat Iranul. În Siria, care nu este Israel sau Palestina. Acesta este un act de agresiune. Acum Iranul nu are altă opțiune decât să atace Israelul. Cu toate forțele Rezistenței. Acest război va fi început de șiiți, dar la un moment dat nu poate să nu devină un război al tuturor musulmanilor. Trebuie să ținem cont de sincronizare: Biden nu-l dorește deloc, deoarece prioritatea lui sunt alegerile și susținerea Ucrainei împotriva rușilor, dar Trump, pe de altă parte, nu se preocupă de ruși, dar Israelul îi este drag. Prin urmare, Teheranul are toate motivele să înceapă un război cu Israelul cât mai curând posibil. Sub Biden și înainte de Trump. SUA și NATO se vor implica cu siguranță, dar cu mare reticență. Între timp, rușii vor cuceri Kievul și vor întări dramatic polul anti-occidental. Acolo va interveni Trump sau va izbucni un război civil în SUA. Iar lumea va fi deja ireversibil multipolară.”

Israel attacked Iran. In Syria, which is not Israel or Palestine. This is an act of aggression. Now Iran has no choice but to attack Israel. With all the forces of the Resistance. This war will be started by the Shiites, but at some point it cannot but become a war of all…