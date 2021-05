Alexandr Dolgopolov şi-a anunţat retragerea din tenis la 32 de ani

Jucătorul ucrainean Alexandr Dolgopolov şi-a anunţat retragerea din tenis, la vârsta de 32 de ani, informează lequipe.fr, potrivit news.ro.

El nu a mai jucat de trei ani, din cauza unei accidentăruri suferite la încheietura mâinii.

"Am suferit accidentarea la Australian Open din 2018, după o revenire nereuşită la antrenament. Mă durea, dar nimic grav. Am ajuns chiar în turul al treilea. Nu credeam că va însemna sfârşitul carierei mele. Am încercat să revin timp de câţiva ani, am fost operat de două ori, dar tot mă doare", a spus el.

Citește și: BREAKING SURSE Începe PELERINAJUL în JUSTIȚIE pentru fostul ministru Bodog

Dolgopolov a jucat ultimul meci în ciruitul ATP la 14 maii 2018, când a fost învins, cu 6-1, 6-3, de Novak Djokovici, în turul I al turneului de la Roma.

Profesionist din 2005, de la vârsta de 17 ani, Dolgopolov a reuşit să ajungă pe locul 13 ATP, în 2012. El a câştigat trei titluri în carieră, la Umag (2011), Washington (2012) şi Buenos Aires (2017).

La turneele de grand slam, cel mai bun rezultat l-a înregistrat, în 2011, în Australia, când a trecut, printre alţii, de Jo-Wilfried Tsonga şi de Robin Soderling, atunci pe locul 4 în lume, calificându-se în sferturile de finală.

Dologopolov a obţinut în carieră premii totale de dolari de 7,1 milioane de dolari.