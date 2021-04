Alexandra Dulgheru, calificată în semifinalele turneului de la Zagreb (ITF)

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, în urma victoriei reuşite în faţa slovacei Kristina Kucova, cu 1-6, 6-2, 6-1.

Dulgheru (31 ani, 1.092 WTA), care a eliminat-o în optimi pe principala favorită, italianca Elisabetta Cocciaretto, a câştigat după două ore şi 7 minute în faţa favoritei numărul cinci

Alexandra Dulgheru are acum 2-1 în meciurile directe cu Kucova (30 ani, 151 WTA). Kucova a câştigat primul lor duel, în 2009, la New Haven, cu 6-7 (7), 6-4, 6-1, iar Dulgheru şi-a luat apoi revanşa, în acelaşi an la Jounieh (Tunisia), cu 6-1, 6-2.În penultimul act, Dulgheru o va înfrunta pe Kamilla Rahimova (Rusia), a patra favorită a competiţiei. Rahimova (19 ani, 139 WTA) a câştigat singura lor confruntare, în 2019, la Kazan, cu 6-3, 6-2, în optimi.La dublu, Andreea Prisăcariu şi slovena Nika Radisic s-au calificat în finala probei, după 7-6 (6), 7-5 cu Miriam Bolkvadze (Georgia)/Cristina Bucsa (Spania). În finală, Prisăcariu şi Radisic vor juca împotriva favoritelor numărul trei, Barbara Haas (Austria)/Katarzyna Kawa (Polonia).