Alexandru Băluță, românul împrumutat la Slovan Liberec: 'Am fost dezamăgit de perioada de la Slavia Praga'

Alexandru Băluţă (25 de ani) a fost împrumutat la Slovan Liberec, în această vară, de la Slavia Praga. Fotbalistul român a acordat un interviu în care a explicat cât de grea a fost perioada petrecută la echipa din capitala Cehiei, dar şi cine l-a sfătuit să o aleagă pe Slovan, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Denise Rifai mitraliază USR-PLUS: ‘Nu e cazul să facem circ politic continuu și gratuit’ .

Transferat la Slavia Praga, în 2018, de la Universitatea Craiova, Băluţă nu a reuşit să se impună în echipa de start. Deşi ar fi primit garanţii că va fi un jucător important în noul sezon, acesta a ales să plece sub formă de împrumut la o altă echipă din prima ligă cehă, după ce i s-a transmis că ar fi mai bine să se întâmple astfel, în chiar ultima zi a perioadei de transferuri.

“A fost ceva foarte ciudat, pentru că mă descurcam bine la antrenamente. Mi-au spus că am încredere în mine şi că mă vor la echipă, mai ales că va fi un an greu pentru Slavia, cu multe meciuri. În utima zi a ferestrei de transferuri am aflat că ar fi mai bine să plec sub formă de împrumut. Am fost dezamăgit, dar acum trebuie să uit asta şi să mă concentrez la Liberec. Vreau să arăt cine e Băluţă”, a declarat românul, pentru site-ul oficial al clubului Slovan Liberec.

Citește și: Lovitură pentru polițiști! Ordinul ministrului de Interne a fost publicat în Monitorul Oficial

De asemenea, extrema dreaptă a declarat că doreşte să revină la echipa naţională, unde nu a mai fost convocat după plecarea din România: “A fost dificilă trecerea la Slavia. Am jucat foarte bine în România, iar Craiova îmi simte lipsa, cu siguranţă. Am fost dezamăgit şi că mi-am pierdut locul în echipa naţională. Dar aceste lucruri fac parte din trecut, prezentul e important. Toţi fotbaliştii cu care am vorbit m-au sfătuit să merg la Liberec, pentru că este un mediu plăcut. Am fost sunat de antrenorul Pavel Hoftych şi de directorul sportiv Zdenek Koukal. Ambii mi-au spus că mă doresc deoarece ştiu ceea ce pot“.

Alexandru Băluţă a dezvăluit că un rol important în luarea decizii de a merge sub formă de împrumut la Slovan Liberec l-a avut fostul său coleg de la Universitatea Craiova, fundaşul Renato Kelic, care a evoluat la echipa din Cehia în perioada 2008-2014: “Cunosc această echipă, cunosc istoria clubului şi am discutat cu câţiva jucători care au fost aici, în special cu Renato Kelic, care mi-a vorbit foarte frumos despre club”, a mai spus Băluţă.

Citește și: Ies la suprafață noi informații-cheie în cazul Caracal! Țiganii care ar fi discutat, la telefon, cu Luiza

După opt runde scurse din actuala ediţie de campionat din Cehia, Slovan Liberec ocupă locul 11, cu nouă puncte. Băluţă ar putea debuta la noua sa echipă în meciul cu Teplice, de sâmbătă, din etapa a noua.