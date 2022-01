Alexandru Chipciu, după ce a marcat un gol FCSB: 'Datorită atmosferei din seara asta, cred că asta e echipa Steaua Bucureşti'

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Alexandru Chipciu, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 3-3, că este un egal trist din cauza golului primit pe final. El a menţionat că nu s-a bucurat la golul marcat deoarece îl leagă amintiri frumoase de formaţia din Capitală, adăugând că după părerea sa “asta e echipa Steaua Bucureşti”. Chipciu a vorbit şi despre viitorul său la CFR Cluj.

“A fost o senzaţie ciudată, aveai senzaţia că poţi să dai gol dar poţi să şi iei. Suntem puţin trişti că n-am câştigat. Prima repriză m-a surprins, a fost un joc cu ritm. Mă aşteptam să fie un joc fără ritm. Am fost puţin derutaţi că au jucat cu trei fundaşi centrali. Dar e trist că am pierdut în ultimele momente. Un egal în condiţiile astea care au fost în seara asta e cam trist. Ar fi fost cam forţat să mă bucur. Am avut parte de lucruri frumoase la Steaua, am luat trofee. Nu pot să uit asta şi este un semn de respect faţă de oamenii care lucrează aici şi faţă de suporteri, care m-au primit destul de bine. Suporterii m-au surprins, m-au primit destul de bine, mă aşteptam mă trateze mai ostil. Sincer, dacă ar fi fost vreodată întrebat de treaba asta cu Steaua şi FCSB aş fi fost de partea asta clar, dar acum pot să zic chiar mai mult datorită atmosferei din seara asta cred că asta e echipa Steaua Bucureşti”, a spus Chipciu la posturile care transmit Liga 1.

Citește și: Ciprian Deac, după 3-3 cu FCSB: 'Din păcate, am pierdut cele trei puncte. Am scăpat victoria printre degete'

Întrebat de un eventual transfer la Craiova, el a răspuns: “N-am vorbit cu nimeni de la Craiova, s-a discutat în presă. Eu n-am vorbit nimic şi cred că în aceste momente sunt aproape să rămân la Cluj mai mult timp”.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu a doua clasată, FCSB, într-un meci din etapa a XXII-a campionatului, în care gazdele au înscris ultimul gol după minutul 90. Au marcat: Octavian Popescu ’24, V. Gheorghe ’71, Cristea ‘90+4 / Debeljuh ’36, ’40, Chipciu ’77.

Citește și: Gabriel Debeljuh, după ce a dat două goluri FCSB: 'La primul gol al meu am avut noroc. Ar fi trebuit să câştigăm'

CFR Cluj este lider în clasament, cu 58 de puncte, în timp ce FCSB este pe doi, cu 48 de puncte. Poziţia a treia este ocupată de FC Voluntari, care ate 38 de puncte.