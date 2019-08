Cumpănașu a publicat RAPORTUL integral în cazul Caracal: noi informații delicate despre acțiunea poliției și procurorilor / DOCUMENT

Unchiul Alexandrei a publicat, joi, un raport preliminar cu firul actiunilor autoritatilor in ziua in care Alexandra a sunat la 112. Procurorul s-a sesizat de la TV, iar politia si procurorii au decis de comun acord sa nu intre in casa lui Gheorghe Dinca pana la ora 06.00 desi aveau certitudinea ca Alexandra a sunat de pe telefonul lui Dinca la 112, erau in fata domiciliului si au vazut si imagini video de pe camere de supraveghere cu masina lui Dinca.

Rezumatul 'filmului':

Ora 12.00 Procurorul DIICOT Craiova Liviu Vasilescu vede la un post TV ca a disparut o minora

Ora 21.00 A ajuns in Caracal Directia Operatiuni Speciale Bucuresti. Se vizioneaza filmari de pe camere de supraveghere din oras

Ora 01.00 - Autoritatile au aflat ca numarul de telefon de pe care a sunat Alexandra la 112 ii apartine lui Gheorghe Dinca

Ora 02.15 - Judecatorul a aprobat mandate de perchezitie la 3 locatii in care s-ar fi putut afla Dinca: domiciliul sau, fostul domiciliu si domiciliul fiului

Ora 03.15 - Procurorul a inmanat mandatele de perchezitie ofiterului de serviciu de la Politia Caracal

„Intrucat lucratorii de politie ce au verificat locuinta lui Dinca Gheorghe, nu au identificat indicii de savarsire a unei infractiuni flagrante in derulare, au prezentat speta procurorului Popescu Cristian Ovidiu si Prim Procurorului Zavooanu Catalin Alexandru, procurorului Vasilescu Liviu de la DIICOT precum si conducerii politiei Municipiului Caracal precum si reprezentantilor IPJ OLT, CARE, DE COMUN ACORD, au decis ca perchezitia domiciliara sa fie efectuata indepand cu ora 06.00”

