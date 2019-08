Alexandru Cumpănașu are date confidențiale despre cazul Alexandrei: Am dat Parchetului informația mură-n gură

Unchiul Alexandrei a spus joi la Antena 3 că are informatii certe ca Gheorghe Dincă făcea parte dintr-o rețea de trafic de persoane și proxenetism și că nu le poate dezvalui pentru ca le-a dat anchetatorilor.

„Nu a fost singur. Este o informatie, nu o deductie. Nu pot sa dau informatia, am dat-o Parchetului. (Gruparea de trafic de persoane, n.r.) actiona cel putin in Italia si Marea Britanie, in mod cert. Nu e niciun dubiu, sunt prea multe marturii. Cel despre care vorbesc eu este roman, cel care conduce clanul asta. Complicele este in Constanta. Am dat informatii despre toate pistele, le-am dat mura-n gura”, a zis Alexandru Cumpanasu.

Citește și: Fost criminalist-șef: Gheorghe Dincă se întărește. În 33 de ani de profesie n-am văzut așa erori .