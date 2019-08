Alexandru Cumpănașu bănuiește că DIICOT vrea să disjungă dosarul lui Dincă: Mi se urcă sângele la cap. O să atacăm în instanță

Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpănașu, a declarat joi că nu l-ar mira dacă procurorii DIICOT vor decide să grăbească ancheta în cazul din Caracal și să spargă dosarul lui Gheorghe Dincă urmând ca pistele legate de rețele de proxenetism să fie lăsate în plan secundar.

„Poate le trece prin cap anchetatorilor sa disjunga si sa-l trimita pe Dinca in judecata doar pentru omor si il judecam pentru retea ulterior. Noi vom ataca in instanta acest lucru. Evident ca ni se urca sangele in cap daca vor merge pe varianta ca nu a avut complici, ca nu sunt clanuri in Olt”, a zis Cumpanasu.

Citește și: CUTREMUR ÎN POLITICĂ: Liviu Dragnea a cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD / EXCLUSIV .