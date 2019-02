Alexandru Cumpănașu - CNMR, ACUZAȚII la adresa serviciilor secrete maghiare

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, acuzații la adresa serviciilor secrete maghiare.

"Imre Asztalos - stiti cine este?. Ei bine este primul si adevaratul nume al domnului VIRGIL MAGUREANU, primul sef al Serviciului Roman de Informatii!! De ce zburda serviciile maghiare prin Romania? Hmmm...Sa ma mai mir ca serviciile maghiare si-au facut de cap prin Romania racoland politicieni la cel mai inalt nivel, acaparand afaceri si infiintand partide cu planuri pe termen lung de dezintegrare a Romaniei?!. S-a schimbat SRI mult din '97 dar cate conserve or fi ramas in toate zonele loiale lui Magureanu si serviciilor maghiare? Acum ii preocupa eliminarea mea sub o forma sau alta...ei bine asta-i doar inceputul! Ce-i drept poloniu se mai gaseste inca. Succes baieti ...", scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.