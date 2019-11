Alexandru Cumpănașu dezvăluie suma URIAȘĂ cheltuită în campania electorală pentru prezidențiale

Fost candidat la prezidențiale și cu un procent de 1,47% obținut, Alexandru Cumpănașu dezvăluie faptul că a cheltuit suma de 300.000 de euro în această campanie electorală.

”Eu nu am cum să ies decât învingător din aceasta bătălie cât timp candidatul pe care dumneavoastră l-aţi avut a fost candidatul dumneavoastră. Nu a fost candidatul unui partid. Am intrat în bătălia aceasta cu nişte bani puşi deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro şi în seara asta pot să vă spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro în campania aceasta”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, într-o discuție cu susținătorii săi pe Facebook.