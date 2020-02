Alexandru Cumpănașu îi SCUTURĂ pe Marcel Vela și Bogdan Licu: acuzații grave privind instrumentarea unui caz de răpire

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, acuză Ministerul de Interne și Parchetul General că tergiversează soluționarea unui dosar de răpire, în care, spune acesta, xcista probe indubitabile ale complicitatii cu clanurile interlope si incompenta ce au condus la ocuparea orașului Câmpulung de traficanti de droguri si de minori‼

"Dragi romani, nu inteleg ce asteapta Ministerul de Interne si Parchetul General in cazul Campulung‼❗‼Ecista probe indubitabile ale complicitatii cu clanurile interlope si incompenta ce au condus la ocuparea acestui oras de traficanti de droguri si de minori‼ Exista institutia autosesizarii‼ Am relatat EU, PARINTII DARIEI, alte trusturi media in detaliu problemele PENALE ale comisarilor: Matasaru, Ungureanu, Patran, Diaconu, Dorian si NIMIC❗ Daca se asteapta depunerea plangerilor penale fata de acestia in scris si a memoriilor pt a se lua masuri pentru demiterea si cercetarea acestora ii anunt ca mai dureaza doar cateva zile❗Vreau sa cred insa ca NU trebuie sa facem NOI toata munca informativa si de cercetare penala❗ Pt asta avem institutii care ar fi trebuit sa stie toate cele relatate iar in prezent acestia sa fie DEMISI si in PUSCARIE‼ Mai solicit inca o data demiterea celor mai sus mentionati de catre Ministrul de Interne si punerea acestora la dispozitie pana la luarea deciziilor de eliminare din sistem‼

#oromaniefaraclanuri

#oromaniefaraviolenta

#112vreausatraiesc

#oromanieputernicasimoderna

#RomaniaAscunsa", scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.