Alexandru Cumpănașu: Nominalizarea lui Nicolae Ciucă este cea mai buna alegere în acest moment pentru funcția de premier

Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR, a reacționat, pe Facebook, după nominalizare lui Nicolae Ciucă pentru a forma un guvern.

"Nominalizarea domnului #NicolaeCiuca este cea mai buna alegere in acest moment pentru functia de Premier‼️Dintre toti sefii Statului Major General ai Armatei Romane, Ciuca a fost cel cu care CNMR a avut cea mai buna colaborare. In calitate de Presedinte CNMR am avut in Nicolae Ciuca un partener profesionist si serios in negocierile privind industria nationala de aparare, legea rezervistului voluntar si multe altele‼️ In calitate de Presedinte CNMR Ii urez succes in construirea Guvernului si il asigur de intregul nostru sprijin in aceasta perioada foarte grea prin care trece Romania‼️Fiecare pesonalitate si organizatie membra va face tot ce este posibil pentru a limita consecintele acestei pandemii asupra oamenilor si economiei de la donarea de sange pana la identificarea si propunerea celor mai bune solutii pentru viitorul tuturor", a scris Alexandru Cumpănașu.