Alexandru Mitriță, despre relația cu selecționerul: 'Dacă aveam ceva cu domnul Contra sau el cu mine, nu mai eram aici'

Alexandru Mitriță a fost convocat, din nou, la echipa națională. Atacantul echipei New York City va face parte din lotul României pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia din preliminariile EURO 2020, anunță MEDIAFAX.

Fostul jucător al Craiovenilor a vorbit despre relația lui cu selecționerul Cosmin Contra. Despre ei s-a scris că s-ar fi certat după meciul cu Suedia, pierdut de tricolori cu 1-2. Atunci, Mitriță a fost schimbat la pauză, iar pentru următorul meci cu Feroe nu a fost inclus în lot.

"Nu am nimic cu domnul Contra, dacă aveam ceva cu domnul Contra sau el cu mine nu mai eram aici. După meciul cu Suedia, când m-a scos la pauză, nu a fost absolut nimic. A doua zi nu m-am antrenat ok. Nu am avut motivație. Cine nu își dorește la echipa națională meci de meci?! Toată lumea așteaptă să fac diferența cum o fac și la echipa de club. Pentru mine nu este important tricoul (n.red. - dacă vrea numărul 10)", a spus Alexandru Mitriță.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a ajuns la New York City în iarna anului 2019, de la Craiova, contra sumei de 8 milioane de euro. În acest sezon, Mitriță a marcat 13 goluri în 31 de meciuri.

New York City este lider în MLS, cu 61 de puncte, la 6 lungimi de ocupanta locului secund, Atlanta United.