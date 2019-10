Alexandru Mitriţă: M-am gândit tot timpul că voi fi convocat. Nu a fost niciun fel de conflict între mine şi domnul Contra

Alexandru Mitriţă a declarat, sâmbătă seară, după meciul câştigat de naţionala României în faţa reprezentativei Insulelor Feroe, scor 3-0, că nu a avut niciun conflict cu selecţionerul Cosmin Contra şi s-a gândit tot timpul că va fi convocat, scrie news.ro.

"Sunt fericit pentru victoria echipei, aveam nevoie de cele trei puncte. Sunt foarte fericit pentru gol şi pasa de gol. Au fost multe discuţii care nu au avut niciun rost. După meciul cu Suedia a fost o abordare greşită a mea la antrenamente, dar nu am avut niciun fel de conflict cu staful. Toată lumea îşi doreşte să joace la Euro, pentru asta luptăm în fiecare meci. M-am gândit tot timpul că voi fi convocat. Nu a fost niciun fel de conflict între mine şi domnul Contra, a fost o abordare greşită a mea la antrenament. A fost un teren foarte greu. Noi trebuia să câştigăm în seara aceasta şi am câştigat. Îi aşteptăm pe copii cu mare drag şi sunt sigur că o să le facem o bucurie foarte mare. Visam să ajung unde sunt acum atunci când eram copil. E am un motto: 'Trebuie să visezi ca să ajungi unde trebuie'!", a spus Mitriţă pentru ProTV.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă, la Torshavn, cu scorul de 3-0 (0-0), selecţionata Insulelor Feroe, într-un meci din etapa a şaptea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Tricolorii au marcat în ultimele 20 de minute.

Au înscris Puşcaş ’74, Mitriţă ’83 şi Keşeru ‘90+4.