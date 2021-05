Alexandru Muraru: Desemnat preşedintele interimar al Organizaţiei Judeţene PNL Iaşi

Preşedintele interimar al filialei liberale ieşene, deputatul Alexandru Muraru, a declarat luni, într-un comunicat de presă, că în acest moment construirea încrederii în PNL Iaşi trebuie să fie "o prioritate absolută", conform agerpres.

Acesta a subliniat că principala preocupare în mandatul său rămâne bunăstarea ieşenilor şi promovarea proiectelor de dezvoltare locală şi regională.

"Mă onorează decizia de astăzi a Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal, prin care am fost desemnat preşedintele interimar al Organizaţiei Judeţene PNL Iaşi. Este o răspundere foarte importantă pe care o am, ea vine într-un moment în care construirea încrederii în PNL Iaşi trebuie să fie o prioritate absolută. Misiunea este şi va rămâne preocuparea pentru comunitatea ieşeană. Politica noastră rămâne angajamentul luat în faţa ieşenilor pentru dezvoltarea şi bunăstarea acestei regiuni. În aceeaşi măsură, integritatea şi buna guvernare trebuie să fie principii de bază ale noastre", a declarat preşedintele interimar al PNL Iaşi.Deputatul Alexandru Muraru a adăugat că PNL va continua să fie un partener al ieşenilor, un promotor al dezvoltării economice şi al respectului faţă de cetăţeni."PNL Iaşi este principala forţă politică a municipiului şi judeţului, iar obiectivele noastre sunt punerea în aplicare a programului administrativ pentru care ieşenii ne-au acordat încrederea şi reorganizarea internă pentru consolidarea politică şi organizaţională", a mai spus liderul PNL Iaşi.Deputatul Alexandru Muraru a mai spus că priorităţi rămân şi Autostrada A8, Spitalul Regional de Urgenţă, Aeroportul Internaţional Iaşi sau parcurile industriale.Conducerea PNL a luat act, luni, de suspendarea lui Costel Alexe din funcţia de preşedinte al liberalilor din Iaşi şi a decis ca interimatul să fie asigurat de Alexandru Muraru - deputat şi consilier onorific al prim-ministrului.La sfârşitul lunii aprilie, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că a decis să se autosuspende de la conducerea PNL Iaşi, dar că îşi va continua activitatea la CJ. El a fost pus sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi instigare la delapidare. La rândul său, primarul Mihai Chirica a anunţat că se autosuspendă din funcţiile politice pe care le deţine în cadrul organizaţiei ieşene a PNL. Chirica a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un caz de înşelăciune cu un teren al primăriei.Din 2017, Alexandru Muraru a ocupat funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Iaşi, fiind la primul mandat plin.Alexandru Muraru este universitar, politolog şi istoric, specializat în problematica memoriei, istoriei Holocaustului şi comunismului, istoriei ideilor, mentalităţilor şi istoriei intelectuale româneşti din secolele XX-XXI.Este Consilier Onorific al Premierului României şi are, în prezent, calitatea de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Memoriei Holocaustului, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei, iar ca deputat face parte din Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.Alexandru Muraru este profesor asociat în Ştiinţe Politice şi cercetător ştiinţific în cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social.Politice a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Este, de asemenea, cercetător asociat al Institutului Român de Istorie Recentă.A fost consilier la Cancelaria Prim-ministrului (2005 - 2009), director general al Institutului Naţional al Patrimoniului (2013-2014) şi este membru în conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune (2014 - prezent).