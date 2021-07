Alexandru Nazare îl atacă pe Florin Cîțu: Aveam rezultate bune, cum să-mi dau demisia? / Nu m-ați auzit să vorbesc de duduiala economiei

Remaniat din funcția de ministru de Finanțe, Alexandru Nazare (PNL) a declarat la Aleph News că el nu a vorbit niciodată de „duduiala economiei”, lucru pe care l-a făcut Florin Cîțu, pentru că guvernanții trebuie să fie prudenți și echilibrați.

Iată principalele declaraţii făcute de Alexandru Nazare pentru Aleph News :

„Vorbeam cu şefa de cabinet, aşteptam. În aprilie şi mai n-au reuşit să vorbesc cu premierul. Au fost şi alte ocazii: ne-am întâlnit în lift la Parlament. Şi în sală, la vot. Am sunat, am scris, am trimis adrese, am încercat să intru. Am încercat toate modalităţile, înţeleg că era ocupat. Lipsa de comunicare a persistat nişte luni”

„M-a sunat premierul în săptămâna în care apăruseră sursele cu remanierea mea. Luni apar sursele, marţi premierul Cîţu spune că nu este adevărat. Presa mi-a spus că primise informaţiile de la cabinetul Cîţu. Intru în coaliţie, premierul spune că sursle sunt reale şi de la cabinetul lui. I-am zis: Florin, hai să stăm de vorbă, hai să rezolvăm. L-am întrebat de ce nu putem rezolva problemele, i-am zis să detensionăm situaţia. Ar fi fost util să fie o evaluare obiectivă. I-am spus să discutăm în forurile de conducere ale PNL. Era o formă de respect faţă de liderii PNL”

„Domnul Orban ştia situaţia. Am încercat să-l conving pe premier să renunţe la idee. Au fost reuşite pe care le-am avut, apreciate de premier. Nu puteam să demisionez pentru că nu abandonez. Nu asum vreo culpă pentru lucruri care nu există. Aveam rezultate bune, cum să-mi dau demisia?”.

„Voi alege între Cîţu şi Orban după ce fac o analiză. Momentan încerc să închis procedurile de predare - primire”.

„Discuţii pe evaluare au loc de mai mult de 3 luni. Este un centralizator în Guvern pe evaluare. Fiecare minister a transmis la Guvern documentele”.

„Eu am avut foarte multe dispute cu miniştrii, pe acte normative, pe cheltuielile. Disputele n-au fost publice, le-am tranşat în privat. Discuţiile pe buget au durat 2 luni şi au fost foarte tensionate”.

„Am încercat de 6 ori să introduc proiectul de reorganizare al ministerului de Finanţe pe ordinea de zi a şedinţei de guvernul. Premierul Cîţu nu a dat un motiv pentru care nu a vrut reorganizarea. M-a întrebat o dată dacă e urgent. I-am zis că „da”. Nu ştiu ce anume l-a deranjat pe domnul Cîţu. Este adevărat, proiectul prevedea înfiinţarea Direcţiei Juridice a ministerului. Direcţia Juridică a fost desfiinţată de Florin Cîţu. Am trimis 4 variante de reorganizare la cabinetul premierului. Centrul Cyber depinde de această reorganizare”.

„Numirea şefului ANAF depinde numai de premier. Nu puteam să mă gândesc la un lucru despre care eram perfect conştient că nu-l pot face”.

„Corpul de Control al premierului? Nicio problemă, să-l trimită, l-a mai trimis în luna iunie. Ce avem de ascuns? Nimic. Mi-au cerut documente, le-am dat. Nu ştiu acum de ce a mai trimis corpul de control. Posibil să caute elemente pentru evaluare”.

„Nu există întârzieri în proiectele ministerului de Finanţe. Este o chestiune de ineleganţă ce s-a întâmplat. Eu am preluat proiectele găsite fără niciun fel de comentarii”.

„Cu casele de marcat au fost mai multe anunţuri de la an la an (...) S-a anunţat conectarea în luna iulie, septembrie, decembrie. Iar în decembrie, premierul Cîţu a anunţat decalarea termenului pentru 31 martie.(...) Aplicaţia era blocată, era testată şi nu funcţiona. Am iniţiat in house o aplicaţie pentru casele de marcat. (...) Am decis să alegem aplicaţia ministerului de Finanţe, acum sunt conectate 90.000 de case de marcat”.

„Au fost foarte multe acte normative la care ministerul de Finanţe a avut observaţii. Am avizat negativ, am restituit acte normative”.

„Datoria publică a României este de 49,9% din PIB. Nu ştiu dacă aţi auzit de vreo declaraţie a mea în care vorbeam de duduiala economiei. Cred că trebuie să fim prudenţi şi echilibraţi. Eu sunt foarte atent când vorbesc de prognoze”.

„Noi la ministerul de Finanţe nu am fost implicaţi în negocierea PNRR. Am solicitat să fim implicaţi. Ştiu că ministrul Ghinea a solicitat o nouă prelungire. Solicitarea lui Ghinea de amânare pe PNRR a fost trimisă acum 1 lună. Sunt convins că ministrul Ghinea poate să explice motivul. A fost o discuţie fugitivă în Guvern pe tema asta. Premierul Cîţu ştie de solicitarea lui Ghinea”.

„Dacă eşti şi preşedinte PNL şi premier poate exista o coerenţă mai mare. Dacă premierul nu este şi preşedintele PNL, preşedintele ar trebui să lucreze cu premierul. Rolul nostru nu este să analizăm viteze. Este datoria noastră să facem să meargă coaliţia”.